"Ha nem gyógyulnánk meg, az nem lenne fair"

"A vírussal bármilyen életkorú ember megfertőződhet, ugyanakkor az eddig igazolt esetek között alig volt gyermekkorú beteg. Általánosságban elmondható, hogy a megfertőzöttek körülbelül 80 százaléka tünetmentesen átesik a vírusfertőzésen, a gyermekek és a fiatal felnőttek is ebbe a csoportba tartoznak" - olvasható a koronavírussal kapcsolatos kormányzati tájékoztatóban. Az alábbi történet főszereplője azonban egy 29 éves nő, egy 32 éves férfi és egy 6 éves gyerek, akik nem tartoznak a fent említett 80 százalékba.

Csak a negyedik napon lett pozitív a teszt

Robbanásszerű hullámot okozhat az omikron.

A háromtagú család kálváriája január 7-én kezdődött, amikor az apánál torokfájás, enyhe légzési nehézség és hőemelkedés jelentkezett. Nem sokkal később kiderült, hogy egyik ismerősük, akivel mindhárman találkoztak néhány nappal azelőtt, koronavírusos lett. Az apa otthoni gyorstesztje akkor még negatív volt. Estére viszont a férfi belázasodott, és a lázhoz, ami másfél napig kitartott, gyengeség és izomfájdalom társult. Később elkezdett köhögni is.

h i r d e t é s

Vasárnap hajnalban már a 6 éves kislány is végtagfájdalomra panaszkodott, majd napközben egyre több tünetet produkált: erőtlenség, étvágytalanság, aluszékonyság, estére pedig már 39 Celsius-fok felettilázjelentkezett nála. Az első gyorsteszt nála is negatív volt.

Hétfőn már teljesen biztosak voltak benne, hogy az egész család a koronavírussal küzd.

Fotó: Getty Images

Háziorvosi tanácsra az apa a tüneteitől számított negyedik napon megismételte a gyorstesztet, és az már kimutatta a fertőzöttséget, tehát hétfőn már teljesen biztosak voltak benne, hogy az egész család a koronavírussal küzd. Addigra az anyánál is jelentkeztek az első panaszok: hőhullámok, torokfájás, rekedtség, erős fejfájás, étvágytalanság, hányinger. Délutánra ő is belázasodott. Ezt követően két napig 38-39 fokos láza volt, kedd estére viszont már a 40 fokot is megközelítette, és az otthon lévő lázcsillapító is csak alig enyhítette. A nő éjjel olyan rosszul volt, hogy lábra állni is alig tudott, mindene fájt. Szerdán már erős köhögés is gyötörte. Ekkorra már bebizonyosodott, hogy a lánya is, és ő is megfertőződött.

Amíg előkészültem a teszthez, a lányunk megkérdezte, hogy van-e itthon epres tea. Volt vagy tíz féle, de epres pont nem. Megígérem neki, hogy ha egyszer újra eljutunk boltba, akkor veszünk. Erre azt mondta: muszáj így lennie, mert ha nem gyógyulnánk meg, az nem lenne fair. Azt hiszem, kicsit megijedt az előző esti rosszullétemtől. Nem mertem megmondani neki, hogy ez a vírus nem épp az igazságosságáról híres. Amíg előkészültem a teszthez, a lányunk megkérdezte, hogy van-e itthon epres tea. Volt vagy tíz féle, de epres pont nem. Megígérem neki, hogy ha egyszer újra eljutunk boltba, akkor veszünk. Erre azt mondta: muszáj így lennie, mert ha nem gyógyulnánk meg, az nem lenne fair. Azt hiszem, kicsit megijedt az előző esti rosszullétemtől. Nem mertem megmondani neki, hogy ez a vírus nem épp az igazságosságáról híres.

Kilenc napos fejfájás, makacs köhögés

A háziorvos 10 nap karanténra kötelezte a nőt, hozzátéve, hogy ez a minimum, ugyanis csak akkor "szabadulhat" ténylegesen, ha már volt legalább 3 tünetmentes napja. Kérdés, hogy a több mint egy hétig elhúzódó köhögés meddig lehet indok a karanténban maradásra. A panaszokra egyébként köptetőt, fájdalomcsillapítót, C- és D-vitamint, valamint probiotikumot ajánlott neki az orvos.

Közben a férfinél a betegség hatására aktiválódott egy herpeszvírus, amely miatt kisebesedett kiütések jelentek meg a szeme körül. Erre hét napig egy erős vírusellenes gyógyszert kellett szednie. Szárazköhögése azóta sem múlt el teljesen, de a lakást már elhagyhatja. A kislánynak az egynapos láz, étvágytalanság, gyengeség és izomfájdalom, illetve a nagyjából másfél napos enyhe köhögésen kívül semmi baja nem volt. A nőnek viszont kilenc napig szinte szünet nélkül fájt a feje, a váladékürüléssel járó köhögés, az orrdugulás és az éjszakai izzadás pedig azóta is fennáll nála, és a napi terhelést is kevésbé bírja még, mint korábban.

A két felnőtt beteg egyébként csak két védőoltást kapott, még 2021 áprilisának és májusának végén. A harmadik oltást akkor tervezték beadatni maguknak, amikor már gyermeküket is be tudják oltatni. A kislánynak legkorábban január 11-re tudtak foglalni a legközelebbi oltópontra, így maguknak is erre a napra választottak időpontot. Az oltásra viszont már nem tudtak elmenni, mert addigra megfertőződtek és karanténba kerültek. Most már úgy vélik, butaság volt eddig várni a megerősítő dózissal. Elmondásuk szerint egyik ismerősük egy héttel a harmadik oltása után fertőződött meg, de ő enyhébb náthás tünetekkel és hőemelkedéssel megúszta a betegséget. További érdekesség, hogy afertőzésa nő ciklusára is kihatott: a kelleténél csaknem egy héttel előbb jelentkezett a havi vérzése, akárcsak a védőoltások után. Mint kiderült, egyik barátnője, aki szintén mostanában fertőződött meg, ugyanezt tapasztalta.

Bár megjelent a napokban egy szakmai ajánlás a koronavírus elleni negyedik oltással kapcsolatban, a dokumentum pont a legfontosabb információt nem tartalmazza: azt, hogy milyen vakcina után mi adható. Csak annyit tartalmaz, hogy egyik kombináció sem ellenjavallt, de az oltóanyag kiválasztása minden esetben az oltóorvos feladata.