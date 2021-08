Koronavírus: erre számít Zacher

A hazai kórházakban viszonylag csend van, és az ünnepi hétvégén nemcsak a maszkviselés nem lesz kötelező, de az oltás is szünetel. Az oltási kedv csökkent és Zacher Gábor szerint nagy baj lehet belőle.

"Vegyük górcső alá hazánkat, azon belül is a kisebb városokat. Nem olyan rég beszéltem egy 2500 fős település polgármesterével, aki azt mondta, hogy igazándiból azon kívül, hogy 'Marika néni, legyen szíves, oltassa be magát', más muníciójuk nincsen" - fogalmazott Zacher Gábor egy, az Indexnek adott interjúban.

Egy 12. évét betöltő fiút oltanak be a fővárosi Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban. A kép forrása: MTI/Bruzák Noémi

Aggasztó a helyzet

A hatvani kórház főorvosa az augusztus 20-ai rendezvényekkel kapcsolatban azt mondta, az oltások is megszűnnek az ünnep idejére és mindent védettségi igazolvány nélkül lehet majd látogatni. "Aggasztó, hogy ettől a pillanattól újabb napok telnek oltás nélkül, pedig az ősz gyorsan itt van" - tette hozzá.

A gyerekek beoltása lehet a következő lépés

A főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a különböző vakcinák kombinálása olyan szakmai kérdés, amit a háziorvosokra kell bízni, hiszen ők látják, hogy az adott pácienst mivel kell oltani. A gyerekek oltásával kapcsolatban reménykedik, hogy az eddigi kísérleti eredmények - például az, hogy a Pfizer biztató eredményeket mutatott az öt év felettiek oltásában is - meghozzák majd az oltási kedvet és ha ez bekövetkezik, akkor korosztályonként akár 95 ezer gyermek is megkaphatná az oltást.

Nem tudni, meddig lesz csönd

Ebben az időszakban, amikor rengeteg ember jön a vidéki városokból Budapestre, a mentők is fokozott készültséggel számolnak: 60 mentőautónál is több lesz a fővárosban. Zacher Gábor szerint egyébként a rendszer egyelőre jól bírja a terhelést és nem találkoznak az eddiginél több koronavírusos beteggel, de nem lehet tudni, hogy ez meddig marad így.

