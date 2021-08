Koronavírus: mit várhatunk az iskolakezdéstől?

Aggódnak az iskolakezdés miatt a magyar virológusok. Duda Ernő szerint leginkább a szünetekben és a tanítás után összeverődő gyerekek fertőzik majd meg egymást, ezt a tanórák alatti maszkviseléssel nem lehet kivédeni. Tóth Sándor pedig úgy véli, hogy az iskolakezdés nagyjából egybeesik majd a koronavírus delta variánsának elterjedésével, és a 12 év alatti gyerekek lesznek a legfőbb terjesztők - írta meg a szakemberek nyilatkozatai alapján a Pénzcentrum.

Nem a tanórák alatt a legnagyobb a megfertőződés kockázata. Fotó: Getty Images

1-2 hét alatt kialakulhat a katasztrófa

Az új típusú koronavírus már az elmúlt másfél évben is rengeteg meglepetést okozott, így nem lehet pontosan megmondani, hogyan alakul a jövő, de az biztos, hogy a mivel a fertőzöttek száma exponenciális növekedésre képes, mindössze 1-2 hét alatt is kialakulhat a katasztrófahelyzet - hívta fel a figyelmet Duda Ernő, hozzátéve, hogy reméli, ez nem következik be. A szakember jó ötletnek tartja a tanévkezdésre szervezett nagyszabású oltási kampányt, de előnyösebb lett volna, ha erre már korábban sor kerül. "Én azt javasoltam, hogy a nyári táborokba szervezzenek oltási kampányt, mindenhol van orvosi felügyelet, be lehetett volna oltani rengeteg gyereket. Ha július-augusztusban kapnak vakcinát a 12 év feletti gyerekek, akkor szeptemberben védetten mehettek volna iskolába" - mondta a virológus.

Nem a csendben figyelő diákok terjesztik

A szakember szerint a diákok - főként a középiskolások és az egyetemisták - szerepe nagyon fontos lesz a koronavírus őszi terjedésében, ők ugyanis nap mint nap rengeteg emberrel kerülnek kapcsolatba az iskolában. Duda Ernő szerint épp ezért most ennek a csoportnak az átoltottsága a legfontosabb. A virológus egyébként feleslegesnek tartja a maszkviselés kötelezővé tételét a tanórákon, mert az óra alatti megfertőződés esélye valójában igen csekély. Ha ugyanis a tanulók csendben ülnek a helyükön és figyelnek a tanár magyarázatára, azzal közel sem terjeszthetik olyan intenzíven a kórokozót, mint amikor a szünetekben harsány ordítással kommunikálnak egymással.

A 12 alattiak lesznek a legfőbb terjesztők

A témával kapcsolatban Tóth Sándor kutató virológus is megosztotta aggályait. Mint mondta, ő attól tart, hogy az iskolakezdés nagyjából egybeesik majd a delta koronavírus-variáns elterjedésével. A szakember azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy ez a mutáns sem okoz majd nagyon súlyos tüneteket a gyerekeknél, főként náthaszerű panaszok és hasmenés, esetleg egy kis hányinger éslázjelentkezhet majd. Terjesztőként viszont nagyon jól funkcionálnak majd a gyerekek, főleg a 12 éven aluliak, akik még nem kaphatnak védőoltást. Ha tehát az általános maszkviselés nem tér vissza, akkor nagy gond lesz az iskolakezdéssel - véli Tóth Sándor. Hozzátette, ő úgy számol, hogy szeptember közepére már jelentősen megemelkedik majd az új koronavírus-fertőzöttek napi száma.

