Koronavírus: ennyien haltak bele augusztus óta

Az elmúlt hetek hazai adatai alapján kijelenthető, hogy a koronavírus-járvány második hulláma Magyarországot is elérte. Egyelőre csak az igazolt fertőzöttek napi számában látható jelentős emelkedés, a szakemberek azonban már korábban figyelmeztettek arra, hogy hamarosan a kórházi ápolásra szoruló betegek, valamint az elhunytak számában is növekedés következik be.

Megindult az emelkedés

Az új típusú koronavírus terjedése nyáron látványosan lelassult, és csak elvétve regisztráltak 1-1 halálesetet. Ez a trend jellemezte az augusztust is: a hónap 18 napján egy elhunytat sem jegyeztek fel. Szeptemberben viszont eddig csak egy olyan nap volt, amikor senki sem halt meg a COVID-19-hez köthetően.

Az MTI által közzétett grafikonon jól látszik, hogy augusztus 1-je óta 67 magyar halt meg a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, közülük 43-an az elmúlt két hét során. A legaggasztóbb mégis az elmúlt 3 nap adata, ugyanis az elmúlt 72 órában több áldozatot regisztráltak, mint egész augusztusban.

Forrás: MTI

1-2 hét van a robbanásig?

A járványügyi szakemberek - a más országokban látott adatok alapján - arra számítanak, hogy a fertőzöttek számának megugrása után 4-5 héttel a koronavírus-járvány áldozatainak számában is jelentős emelkedés lesz. A napi esetszámok augusztus 26-a óta, tehát 3 hete nőnek látványosan, így valószínűleg 1-2 héten belül számottevően romolhat a helyzet az elhunytak számát tekintve is.

