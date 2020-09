Virológus: az idősek sincsenek biztonságban

"Senkit ne tévesszen meg az, hogy most elsősorban a fiatalok fertőződnek, és ne higgye, hogy az idősebb korosztály biztonságban van. Sajnos ez egyáltalán nem igaz" - idézte a 444.hu Jakab Ferenc virológust, aki egy online beszélgetésen beszélt a koronavírus-járvány várható alakulásáról és a szomorú valóságról.

"A fekete igazság"

"El kell keserítsek mindenkit, Magyarország Franciaország után a második helyre zárkózott fel a lakosságra vetített járványterjedési számokban. Megelőzve ezzel Spanyolországot, és messze megelőzve Olaszországot. Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a koronavírus-járvány a lakosságra vetített számok alapján. Ez a fekete igazság" - mondta a szakember.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar adatokat hetente elemzik matematikusokkal és epidemiológusokkal, és úgy vélik, az elmúlt hetek adataiból már sejteni lehet, hogy a következő hetekben a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma is meg fog ugrani. Az ugyanis már most is látható, hogy egyre többen vannak lélegeztetőgépen, és az ilyen páciensek 80 százaléka már nem is jön le a lélegeztetőgépről - fejtette ki a szakember.

Floridában is így indult

A pécsi virológusok már korábban is felhívták a figyelmet a floridai eseményekre, ahol eleinte szintán a fiatalok körében terjedt a leginkább a koronavírus-fertőzés. Négy-öt hét alatt azonban már az idősebb generációt is elére a kór, újabb 2-4 héttel később pedig az áldozatok száma is megugrott. Ez egyébként azért is fontos, mert Orbán Viktor miniszterelnök a szombati exkluzív interjújában jelezte, hogy a kormány ebben a hullámban nem a fertőzésszámot, hanem az áldozatok számát figyeli majd, hiszen a céljuk az, hogy ezt a számot alacsonyan tartsák.

