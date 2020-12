Koronavírus: élő adásban oltatta be magát a leendő elnök

Hogyan olthatják be az allergiásokat koronavírus ellen? Részletek itt.

Biden delaware-i otthonától nem messze, egy newarki kórházban adatta be a Pfizer és a BioNTech cégek közös oltóanyagát. A felesége, Jill Biden órákkal korábban tette meg ezt. Biden az élő közvetítésben dicsérte Donald Trump elnököt amiatt, hogy a vakcina szétosztásáig sikeresen eljutott az ország, ugyanakkor hozzátette, hogy maga a szétosztás is időigényes lesz, és az amerikaiaknak továbbra is szigorúan be kell tartaniuk a járványügyi szabályokat.

Joe Biden a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltóanyagát kapta meg. Fotó: Getty Images

Később Anthony Faucit, Biden jövőbeli egészségügyi főtanácsadóját, illetve Alex Azar amerikai egészségügyi minisztert is beoltották, őket a Moderna készítményének első adagjaival. "Rendkívül erős a bizalmam ezen vakcina biztonságosságában és hatékonyságában, arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ha lehetősége van rá, oltassa be magát, hogy véget vethessünk a járványnak az országban" - mondta Fauci.

Sok kormányzati tisztségviselő is az elsők között van az országban, aki megkapja vagy már meg is kapta az oltást. Ők is nyilvánosan tették ezt, hogy a vakcina minél szélesebb körű beadatására buzdítsák az amerikaiakat, demonstrálják annak biztonságosságát. Trump még csak konzultál orvosaival arról, hogy mikor adassa be magának az oltást - közölte a Fehér Ház, hozzátéve, az elnök azért sem akarna az elsők között lenni, mert elsőbbséget akar adni a legkiszolgáltatottabbaknak.

Mint azt korábban megírtuk, Trump októberben már elkapta a koronavírust, kórházban is volt miatta, ahol többféle gyógyszerrel kezelték, köztük egy kísérleti antitestkészítménnyel és remdesivirrel. Meggyőződése szerint az antitestkészítménynek köszönheti gyors felépülését. Az amerikai közegészségügyi és járványügyi hivatal szerint azonban annak, akit ilyennel kezelnek, 90 napig nem szabad beadni a vakcinát, nehogy a két szer kölcsönhatásba kerüljön egymással. Más szakértők viszont azt ajánlották a leköszönő elnöknek, hogy haladéktalanul oltassa be magát.

