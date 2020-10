Különleges kezelést kapott a koronavírusos Trump

A hétvégén Amerika egyik legjobb egészségügyi intézményébe, a Walter Reed Országos Katonai Orvosi Központba szállították a koronavírusos Donald Trumpot, ahol kísérleti kezeléseket kapott - számolt be róla a CNN. Néhány nap alatt pedig annyit javult az állapota, hogy már el is hagyhatta az egészségügyi intézményt. Nézzük, milyen szerekkel kezelték az amerikai elnököt.

Az elnöki antivirális koktél

Hétfőn kora este elhagyta a Walter Reed katonai kórházat a koronavírusos amerikai elnök, Donald Trump. Távozásakor maszkot viselt, ám a Fehér Házba - ahol többen is várták - már maszk nélkül lépett be. A részletekért kattintson ide!

Amerika elnöke természetesen minden lehetséges kezelés megkapott, amely egy kicsit is megakadályozhatja állapotának romlását. Első körben például remdesivirt kezdtek adagolni neki, amely az eddigi tesztek szerint a COVID-19 betegség korai szakaszában hatékony segítséget nyújthat. Emellé jött egy antitestkoktél is, amelyet a Regeneron nevű biotechnológiai cég állított elő. Az elnök ráadásul az ajánlott (2,4 milligrammos) dózis több mint háromszorosát (a 8 milligrammos infúziót) kapta. A készítményben megtalálható egyik antitest egy olyan személytől származik, aki már felépült a koronavírus-fertőzésből, a másik antitestet pedig egy egértől gyűjtötték be. A két antitest keveréke azt a koronavírus-fehérjét támadja meg, amely a betegség kialakulásáért felelős. Az eddigi vizsgálatok alapján a koktél csökkentheti a vírusterhelést, és hamar megszüntetheti afertőzéstüneteit.

h i r d e t é s

Az elnök hétfőn távozhatott a kórházból. Fotó: Getty Images

Ezek mellett Donald Trump szteroid-dexametazont is kapott. Ez azért is meglepő, mert szteroidot jellemzően a súlyosabb állapotú koronavírusos betegeknek szoktak adni, az orvosok korábbi nyilatkozatai alapján azonban Trump nem volt annyira rosszul, hogy ez a kezelés indokolt lett volna. Valószínűleg ezt inkább elővigyázatosságból adták az elnöknek, hiszen a vizsgálatok szerint a szteroid mérsékelheti a szervezet immunválaszának erősségét, a súlyos fertőzés esetén tapasztalható túlműködés ugyanis akár több kárt is okozhat, mint maga a betegség. Ezek mellett - Trump orvosának október 2-ai nyilatkozata szerint - az elnök cinket, D-vitamint, melatonint, aszpirint és famotidint is kapott, azt viszont nem tudni, hogy ezeket a megfertőződés előtt is szedte-e. A famotidint például a COVID-19 kezelésére ajánlják mostanában, de Pepcid néven gyomorégés elleni szerként is forgalmazzák.

Ez másoknak nem jár

Ám mielőtt a fenti sort és az elnök gyors felépülését látva túlságosan reménykedni kezdenénk, van egy rossz hírünk: még az amerikaiak sem számíthatnak arra, hogy ugyanezt a kezelést kapják majd, ha kórházba kerülnek az új típusú koronavírus okozta betegség miatt. Először is azért nem, mert az amerikai elnök jobb ellátást "érdemel", mint egy átlagember. Másrészt pedig az elnöknek adott gyógyszerek még nem engedélyezett, kísérleti készítmények.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy bár Trump jobban van és távozhatott a kórházból, ez még nem jelent teljes gyógyulást. Nem zárható ki az sem, hogy a koronavírusos elnök állapota az elkövetkezendő napokban még súlyosbodhat.

Tombol a koronavírus-járvány a Fehér Házban - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!