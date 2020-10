Koronavírus: Trump már nem fertőző

Donald Trump amerikai elnök már nem fertőző - közölte Sean Conley, a Fehér Ház orvosa szombaton egy a reggeli órákban elvégzett koronavírus-teszt eredményére hivatkozva. Az orvos szerint az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) kritériumai alapján az elnök véget vethet az önkéntes karanténnak tíz nappal az első tünetek jelentkezését követően. A betegség lefolyása során elvégzett tesztek folyamatosan csökkenő vírusszintet mutattak Trump szervezetében - emelte ki Conley, megjegyezve, továbbra is megfigyelés alatt fogja tartani az elnököt, aki minél hamarabb vissza akar térni feladatai ellátásához. Conley szerint Trumpnak az elmúlt több mint 24 órában nem volt láza és az egyéb tünetei is javultak, bár ezt nem részletezte.

Donald Trump amerikai elnök beszél támogatóihoz a washingtoni Fehér Ház erkélyéről.

Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

A 74 éves politikus szombaton először jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy megfertőződött a koronavírussal, és október 2-án kórházba került. A Fehér Ház erkélyén nyilatkozó Trump úgy fogalmazott, remekül érzi magát. Az elnök a jelenlévő több száz ember előtt azt ígérte a koronavírus el fog tűnni. "Azt akarom, hogy tudjátok: nemzetünk legyőzi ezt a szörnyű kínai vírust" - hangsúlyozta a vírus eredetére utalva. Nagyon gyorsan, rekordidő alatt megérkezik majd a koronavírus elleni vakcina - tette még hozzá az elnök, aki szerint a tudomány és az orvosságok segítségével örökre elpusztítjuk a vírust a világ minden szegletében.

Ezekkel a szerekkel kezelték

Trump a jövő héten újult erővel veti bele magát az elnökválasztási kampányba, és két helyszínen is gyűlést tart - jelentette be az elnök kampánystábja. Az amerikai elnököt október 2-án szállították kórházba, miután a megelőző napon koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak nála. Négy nap múltán tért vissza a Fehér Házba, ahol először nem az Ovális Irodában, hanem elkülönített helyiségben dolgozott. Nem tudni, hogy az elnök még fertőz-e, mert az illetékesek nem reagáltak az ezt firtató újságírói kérdésekre. Trump kórházban antitestkoktélt, vírusellenes Remdesivirt, szteroidot és más készítményeket kapott. Még csütörtök este kiadott közleményében a Fehér Ház orvosa kielégítőnek minősítette az elnök egészségi állapotát, és tudatta, akár már választási rendezvényeken is részt vehet.

