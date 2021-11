Koronavírus: elhunyt 171 beteg

Az elmúlt 24 órában 6518 az új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 032 215-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 171 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 33 343 főre emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. 6830 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 851 314, az aktív fertőzöttek száma pedig 147 558-re emelkedett.

Egész héten regisztráció nélkül jelentkezhetünk oltásért

Hétfőtől országszerte oltási akcióhetet hirdettek, a kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra - olvasható a közleményben. Vasárnapig reggel 7 órától este 19 óráig a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. Eddig 6 043 116 ember kapta meg legalább az egyik oltását, közülük 5 801 593 már a második oltáson is túl van, 1 939 582 fő pedig már a harmadik oltást is felvette.

Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást. Az oltópontok elérhetősége és minden fontos az Oltási akcióhétről elérhető a koronavirus.gov.hu honlapon.

Azokban az országokban, ahol nem transzparens az egészségügy, a betegek gyógyítása is sokkal nehezebb és bizonytalanabb - mutatott rá Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára. A járványadatok eltitkolása nem segíti a védekezést, kizárólag politikai haszna van - mondta el a szakember.