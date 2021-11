A járványadatok eltitkolása nem segíti a védekezést, kizárólag politikai haszna van - mondta el a szakember a Qubitnek adott interjúban. Nagy Marcell szerint még az ellátó orvosok sem tudtak ismerhettek meg olyan alapvető információkat, mint például a saját régiójukban melyik intenzív osztályon mekkora a telítettség, hová irányíthatják a súlyos állapotba kerülő betegeiket.

A MOK titkára szerint a kormány járványügyi titkolózása nem segíti a védekezést. Fotó: Getty Images

A MOK-titkár ugyanakkor úgy vélte, hogy a dolgozók kötelező oltása helyénvaló intézkedés volt, hiszen mindig is létezett a munkakörhöz kötött védőoltás műfaja. Ami újdonságként megjelent, az az, hogy az állam beemelte ezen oltások körébe a koronavírus elleni védőoltást is, mert a jelenlegi helyzetben ez már nemcsak az egészségügyben, hanem egyéb munkakörökben is jelenthet egészségügyi kockázatot. Szerinte az elmúlt száz évben nem volt példa ilyen világméretű járványra, ami önmagában indokolja, hogy minden lehetséges módon védekezzünk ellene, még egy demokratikus országban is.

A járványadatok átláthatóságával kapcsolatban azt mondta, hogy az orvosi kamara számtalan alkalommal jelezte az illetékes minisztériumoknak, hogy az adatok publikálása növelné az egészségügyi rendszer hatékonyságát, de nem történt semmi. Ha valahol valaki eredményeket ért el, azokat sem tudta megosztani a többiekkel, így tanulni sem tudtak egymástól az orvosok.