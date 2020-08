Koronavírus: elhízottaknál nem lesz olyan hatékony az oltás

Az már korábban kiderült, hogy a túlsúly rizikót jelent a COVID-19 megbetegedés esetén, mivel több kutatásban is arról számoltak be, hogy az elhízott betegek közül nagyobb arányban haltak bele a koronavírus-fertőzésbe. Most pedig úgy tűnik, a pluszkilókkal küzdők akkor sem érezhetik majd magukat biztonságban, ha végre elérhető lesz a SARS-CoV-2 elleni vakcina - nyilatkozta a North Carolina-Chapel Hill egyetem táplálkozási tanszékének egyik professzora a CNN-nek.

Bár konkrét kísérleteket még nem folytattak ez irányban, a tudósok abból indulnak ki, hogy többek között az influenza és tetanusz oltásoknál is hasonló a tapasztalat. Sőt, a Hepatitisz B elleni vakcinánál már 1985-ben megfigyelték, hogy a túlsúlyos embereknél nem nyújtott kellő védettséget, még akkor sem, ha kifejezetten izomba adták be az oltást, véletlenül sem a zsírszövetbe.

A kövér embereknél több oltás bizonyult már hatástalannak. Fotó: Getty Images

A túlsúly összezavarja az immunrendszert

Hogy mi lehet ennek az oka? Normális esetben az immunrendszerünk úgy működik, hogy egy fertőzésre gyulladással reagál, ilyenkor "riadót fúj" és több fehérvérsejtet termel, hogy azok legyőzzék a kórokozókat. Majd a gyulladásos állapot megszűnik, mikor meggyógyultunk. De mint tesztek során kiderült, az elhízott vagy magas vércukorszinttel küzdő embereknél egyfajta krónikus gyulladás marad fenn. Ez ugyan enyhe szintű, de mivel állandósul, éppen elég ahhoz, hogy összezavarja az immunrendszert, amely így nem képes megfelelően reagálni a védőoltásra és adott esetben a valódi vírusra sem.

Szakemberek szerint ezért szükség volna egy speciálisan, a túlsúlyosak számára kifejlesztett koronavírus elleni vakcinára, hiszen a Föld lakosságának jelentős részét érinti ez a probléma. Ezen a téren egyébként az Amerikai Egyesült Államok a listavezető, ott 107 millió elhízott ember él, de egy tavalyi összesítés szerint Magyarország sincs lemaradva. Ha a teljes népességhez viszonyított arányokat nézzük, akkor a negyedik helyen állunk világszinten, Európában pedig miénk a harmadik hely.