Koronavírus: az elhízás is kockázat

Az emberek többségénél az új koronavírus-fertőzés okozta COVID-19 enyhe tünetekkel jár, róluk alig áll rendelkezésre adat. Ellenben azokkal, akiknél a szimptómák olyan súlyosak, hogy kórházba kerülnek. Közülük 89 százaléknak van legalább egy krónikus betegsége - írja az NPR.org az amerikai betegségmegelőzési és járványügy hivatal (CDC) adataira hivatkozva. Ez alapján az amerikai páciensek majd felének volt túlsúlya és magas vérnyomása, harmaduk cukorbeteg, még a betegek közel 30 százaléka szív- és érrendszeri rendellenességben szenved. De mi magyarázza ezt?

"Azelhízásszámos más probléma markere" - mondta Dr. Aaron Carroll, az Indianai Orvostudományi Egyetem közegészségügyi kutatója. Az elhízásban szenvedőknél gyakran alakul ki cukorbetegség és más kóros állapotok is. Tehát az egyik ok, amiért a COVID-19 jobban sújtja az elhízott embereket, az, hogy egészségi állapotuk általánosságban is rosszabb.

Rosszabbul működik az immunrendszerük

De vajon érintheti-e az elhízás az immunrendszert közvetlenül? Talán. Korábbi kutatások szerint például a túlsúlyos embereket kevésbé védi az influenzától az oltás, ráadásul náluk jellemzően súlyosabb a légúti betegségek lefolyása is. A kutatók úgy találták, a metabolizmusa is jelentősen megváltozott azoknak, akik az évek során jelentős felesleget szedtek magukra, s ez a változás negatív hatással van az immunrendszerükre, mely kevésbé hatékonyan képes megküzdeni a vírusokkal, mint egy normál testsúlyú emberé.