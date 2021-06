Koronavírus: ebből tudhatjuk, hogy az indiai mutánst kaptuk el

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, már az indiai mutáns is megjelent az országban. Ezt az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. A hírre Müller Cecília országos tiszti főorvos úgy reagált, hogy erre számítani lehetett. "Tudjuk, hogy a koronavírus nem ismer országhatárokat" - fogalmazott. A bejelentésig 2 személynél mutatták ki az új koronavírus-variánst, az érintettek nem jártak külföldön.

Gyorsan terjed az új variáns

Még nagyon keveset tudunk az indiai mutánsról - kattintson!

A B.1.617 kódjelű, úgynevezett indai mutáns a szakemberek szerint rendkívül fertőző, és még brit variánsnál is gyorsabban terjed. Ezzel kapcsolatban Rusvai Miklós virológus például azt nyilatkozta hétfő reggel a Kossuth Rádióban, hogy az új mutáns jobb a terjedőképességét az Egyesült Királyság adatiai is bizonyítják - itt ugyanis az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzéses esetek 70 százalékát az indiai változat okozza.

Hasfájást és hasmenést is előidézhet az indiai mutáns.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Milyen tünetek utalnak az indiai mutásra?

Az indai variáns azonban csak itthon számít újnak: a szakértők már 2020 októberében azonosították. Azóta pedig egyre több fontos információ derült ki az új változatról - egyebek mellett az is, hogy furcsa, nem szokványos tüneteket is okozhat. A mutánssal megfertőződött emberek ugyanis hallással kapcsolatos problémákról - például fülzúgásról -, ízületi fájdalmakról, hasfájásról, hasmenésről, étvágycsökkenésről, hányingerről és hányásról számoltak be az ausztrál 9News cikke szerint.

Egy friss kutatás pedig arra is fényt derített már, hogy nem minden COVID-19-cel küzdő betegnél jelentkezik láz, ha az indiai mutánssal fertőződik meg. De az sem ritka, hogy csak sokkal a megbetegedés után lázasodnak be az érintettek. A lényeg, hogy ha a fenti tünetek bármelyikét észleljük magunkon, ajánlott elvégeztetni egy koronavírustesztet.

