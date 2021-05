Koronavírus: minket is elért az indiai mutáns

A járványügyi adatok egyre kedvezőbbek Magyarországon, az új típusú koronavírus azonban még itt van, ráadásul már az indiai mutáns is megjelent az országban - jelentette be György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Elmondása szerint a szakemberek úgy vélik, nem kizárható, hogy lesz egy újabb járványhullám is.

Nem kizárható, hogy lesz egy újabb járványhullám. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fontos mérföldkövek

A tájékoztatón a hazai oltási program legfőbb mérföldköveit is felsorolta az államtitkár. Emlékeztetett, hogy Magyarországon december 26-án indult meg a COVID-19 elleni immunizálási kampány, és elsőként az egészségügyi dolgozókat oltották be. A beoltottak száma március 8-án érte el az 1 milliót. Március 31-én a 2 milliót, április 13-án a 3 milliót, április 30-án a 4 milliót, május 22-én pedig már az 5 milliót is átléptük.

Eddig a védőoltásra regisztráltak 90 százaléka, illetve a teljes lakosság 52 százaléka kapott legalább egy dózist a koronavírus elleni oltóanyagból. Bár az oltási ütem a napokban lelassult, a kórházi oltópontok továbbra is folyamatosan működnek, és a háziorvosokat is rendszeresen ellátják vakcina-utánpótlással. Az egészségügyi dolgozókat pedig arra kérte György István, hogy a személyes orvos-beteg találkozások alkalmával ösztönözzék a még be nem oltott pácienseiket a védőoltás beadatására, és amennyiben sikerül meggyőzni őket, lehetőség szerint azonnal oltsák is be ezeket a személyeket.

A dolgozók között terjed a leginkább

Bizakodásra ad okot, hogy a járványügyi adatok folyamatosan javulnak, és már a lélegeztetés nélkül kórházban kezelt személyek száma is ezer alá csökkent - jegyezte meg Müller Cecília országos tiszti főorvos. Ismertette, hogy egy hét alatt további 39 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma, az érintettek átlagéletkora jelenleg 42 év. Ez azt jelenti, hogy továbbra is főként az aktív, munkaképes korú személyek között terjed a koronavírus-fertőzés. Sajnos még mindig van az elhunytak között fiatalok - fűzte hozzá a szakember.

A tiszti főorvos megerősítette továbbá, hogy már Magyarországon is megjelent az indiai mutáns. "Erre lehetett számítani, hiszen tudjuk, hogy a koronavírus nem ismer országhatárokat" - fogalmazott. Elmondása szerint eddig 2 személynél mutatták ki az új variánst. Az érintettek nem jártak külföldön. Egyikük még kórházi kezelés alatt áll.

