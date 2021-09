Koronavírus: borította a terveket a delta variáns

Az amerikai üzleti ágazat korábban jórészt szeptember 7-ét (a szeptember első hétfőjén esedékes munka ünnepét követő napot) jelölte meg a hivatalnokok "visszatérésének" időpontjaként. A jelenlegi adatok szerint azonban ez a terv továbbra is nagyon távoli.

Továbbra is az otthoni munkavégzést tartják a legbiztonságosabbnak. Fotó: Getty Images

Sokan inkább várnak októberig

A New York-i székhelyű nagyvállalatokat tömörítő Partnership for New York City nevű szervezet augusztus végén közzétett közvélemény-kutatása szerint a koronavírus-járvány miatt a több mint egymillió manhattani irodai alkalmazott mindössze 23 százaléka járt be munkahelyére. Ugyanebben a felmérésben azt becsülték, hogy ez az arány szeptember végén 41 százalék körül lesz, ami bár növekedés jelez előre, még mindig nagyon távol áll attól a 62 százaléktól, amely még a májusi tervek között szerepelt erre az időszakra vonatkozóan.

h i r d e t é s

Frissítették az amerikai egészségügyi hatóságok az ország első COVID-19 miatti halálozásának dátumát. Úgy tűnik, a véltnél korábban kezdett pusztítani Amerikában a vírus.

Az amerikai esetszámokat növelő delta koronavírus-variáns gyors terjedése miatt számos cég kényszerült arra, hogy legalább októberig elhalassza az időpontot, amikor is alkalmazottai elkezdhetnek visszatérni a munkahelyre. Köztük van a világ legnagyobb pénzügyi befektető társasága, az amerikai BlackRock is, amelynek mintegy négyezer alkalmazottja van New Yorkban. Nekik eleinte heti háromszor kell majd bemenniük a munkahelyükre.

Januári visszatérési tervek is vannak

Más cégek - köztük az olyan, jelentős New York-i jelenléttel bíró technológiai óriáscégek, mint a Google és az Amazon - már korábban közölték, hogy alkalmazottjaik januárig nem térnek vissza. Ezzel szemben a nagy amerikai bankok némelyikénél - mint például a Goldman Sachs és a JPMorgan Chase - már június-július óta kötelező ismét az irodai munkavégzés. A New York-i hatóságok egyébként létfontosságúnak tartják a manhattani irodai alkalmazottak visszatérését a munkába, ugyanis számos - különösen vendéglátóipari - cég túlélése függ ettől. A polgármesteri hivatal például már májusban kötelezte alkalmazottjait, hogy térjenek vissza a munkahelyükre.

Miközben világszerte szélsebesen terjed a koronavírus delta variánsa, beigazolódik az, amit már egy ideje mondogatnak a járványügyi szakemberek: egyre több a fiatal fertőzött.