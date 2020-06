Koronavírus: biztató hírek itthonról

Az elhunytak száma így 526-ra emelkedett, 2147-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1203-ra csökkent, eddig összesen 3876 hivatalosan diagnosztizált koronavírusos esetről tudni hazánkban. 419 COVID-19-beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint jelenleg 11 540-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 185 980.

Ennyi életet követelt eddig a járvány Európában A koronavírus-járvány európai áldozatairól közölt adatokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szervezet európai elnöke, Hans Henri Kluge szerint 159 ezerrel többen haltak meg, mint arra korábban számítottak. Részletek itt.

A koronavirus.gov.hu térképe alapján továbbra is Budapesten (1841) és Pest megyében (552) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér (371), Komárom-Esztergom (259), Zala (253), majd Csongrád megye (115). A legkevesebb fertőzött Békés (11) és Heves megyében (14) van Magyarországon. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti.

Védőfelszerelést viselő orvos vizsgál egy beteget a Szent László Kórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Újraindulnak a szűrővizsgálatok

Mikor ellenőriztette utoljára a látását? Milyen gyakran fordul meg a fogorvosnál? És a laborleletekkel minden rendben van? Ha a kérdésekre csak hosszas fejtörés után jött a válasz, ideje komolyabban venni a szűrővizsgálatokat - mert a megelőzés mindig kifizetődőbb! Korábbi cikkünkben áttekintettük, milyen szűrésekre érdemes rendszeresen elmenni.

A járványhelyzet miatt márciusban beszüntették a népegészségügyi szűrővizsgálatokat, ezeket most újraindítják - írta közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A szervezett szűréseken való részvétel a Nemzeti Népegészségügyi Központ által, személyre szólóan kiküldött meghívóval, továbbra is előre egyeztetett időpontban történik. A szűrővizsgálatok bevezetésénél is érvényes a fokozatosság, csak a járványügyi szabályoknak megfelelő, meghatározott számú beteget tudnak fogadni.

A HUNCHEST elnevezésű tüdőrákszűrő program is újraindul a koordinációt végző Országos Korányi Pulmonológiai Intézet mellett még az ország 19 pontján. A tüdőrákszűrés menetéről a www.koranyi.hu oldalon található bővebb információ. A rosszindulatú daganatos betegségek a korai stádiumban jó eséllyel gyógyíthatók, ezért minden érintettnek azt ajánlják, hogy vegyen részt az életkorának megfelelő, megelőzést szolgáló vizsgálatokon.

Enyhébbnek tűnik a járvány ott, ahol régóta bevezették a BCG-oltást

"Azokban az országokban, ahol a BCG-oltást már évtizedekkel ezelőtt kötelezővé tették, enyhébbnek tűnik a koronavírus-járvány lefolyása" - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa az M1 aktuális csatornán ma reggel.

Több helyen, például Ausztráliában is vizsgálják az összefüggést a tuberkulózis ellen védő BCG-oltás és a járvány enyhébb lefolyása között. Magyarországon is van egy olyan vizsgálat, amelyben a koronavírussal foglalkozó egészségügyi dolgozókat újraoltják BCG-vakcinával, és megnézik, megvédi-e őket a koronavírus súlyos lefolyása ellen. Mivel azonban a járvány Magyarországon lecsengőben van, nem tudni, lesz-e eredménye a kutatásnak. Ám egy esetleges második hullám esetén feltehetően kiderül, hogy a beoltott egészségügyi dolgozók megfertőződnek-e vagy sem.

A főorvos elmondta tovább, hogy kórházukban jelenleg is több mint ötven COVID-beteget kezelnek, és tíz feletti az intenzív osztályon fekvők száma, ami azt mutatja, hogy a járványnak még nincs vége. Szlávik János szerint egy átlagos koronavírus-fertőzéses beteg, aki egy-két napig lázas, majd kicsit köhög, öt-tíz nap alatt túlesik betegségen. Azonban azoknál a főként idős embereknél, akiknek gyakran többféle alapbetegségük is van, a COVID-19 lefolyása lassú és nehezen kezelhető, ezért ők sokszor három-négy hetet, vagy még többet is kórházban töltenek.