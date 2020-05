Koronavírus: a BCG-oltás védőhatását vizsgálják

A Kásler Miklós által életre hívott orvostudományi kutatási konzorcium többek között az új típusú koronavírus természetével és afertőzéslefolyásának mechanizmusával foglalkozik, továbbá a lehetséges vakcinát és a különböző terápiás kezelések lehetőségeit kutatja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) tájékoztatása szerint a magyar egészségügyi intézmények egységes rendszert alkotnak, amelyek között az országos intézetek a saját területükön kimagasló szakmai tudással, tapasztalattal és kutatás-módszertani ismerettel rendelkeznek.

A kutatómunka "A COVID-19 járványra adott komplex válasz" című szakmai koncepcióval indult útjára. A konzorciumot négy országos intézet - a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), a Dél-pesti Centrumkórház (DPC) és Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi Intézet - alkotja. A munkába bevonták továbbá három egyetem - a Pécsi Tudományegyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem - különböző kutatócsoportjait is.

A BCG-oltás védőhatását is vizsgálják

A konzorcium azonban további országos intézetekkel is együttműködést alakított ki, így az Országos Onkológiai Intézettel, ahol Nagy Péter kutatócsoportja olyan molekuláris útvonalakat vizsgál az onkológiai betegségek körében, amelyeknek nagy jelentőséget tulajdonítanak a koronavírus elleni gyógyszerfejlesztésben is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben pedig a BCG-vel való újraoltás védőszerepét kezdték vizsgálni, valamint olyan klinikai vizsgálatba kezdtek, amely a COVID-19 által okozott tüdőfibrózis kivédésével kapcsolatos.

Egyes célokat már el is értek

A konzorcium céljai közül azonban már több is teljesült. Az NNK Légúti Vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriumában Magyarországon először, és Európában is az elsők között izolálták az élő SARS-CoV-2 vírust, amely segítségével megnyílt az út a hazai vakcinafejlesztéshez is. A DPC-ben gyógyult betegek által adott vérből pedig az OVSZ más COVID-19-es betegek plazmaterápiájára alkalmas vérkészítményt állított elő, így már több magyar beteg is meggyógyulhatott ennek a módszernek köszönhetően.

