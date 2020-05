Ennyi életet követelt eddig a járvány Európában

A koronavírus-járvány európai áldozatairól közölt adatokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szervezet európai elnöke, Hans Henri Kluge szerint 159 ezerrel többen haltak meg, mint arra korábban számítottak - írja a CNN.

Még mindig emelkedik a fertőzöttek száma

Habár a WHO 53 országot köt Európához (beleszámítva például Oroszországot és Törökországot is), a vizsgálat csupán 24 ország adatait összegezte. De még ebben a szűkebb régióban is több mint kétmillió igazolt fertőzésről tudnak és 175 ezer haláleset történt, ami sokkal több, mint amire normális esetben a régióban számítani lehetne. Az áldozatokról is közöltek részletesebb adatokat:

A koronavírus miatt elhunytak 94 százaléka 60 éves kor feletti volt;

Az áldozatok 59 százaléka volt férfi;

Túlnyomó többségük, 97 százalékuk valamilyen alapbetegséggel is küzdött.

Korai lenne minden korlátozás feloldása. Fotó: Getty Images

Az esetek összesített száma az elmúlt két hétben 15 százalékkal nőtt, az összes fertőzés 38, a halálesetek pedig 50 százaléka ehhez a régióhoz köthető. Ebben az időszakban Oroszország, az Egyesült Királyság, Fehéroroszország, Törökország és Olaszország jelentette a legtöbb új esetet.

Bár a térség több országa is enyhíteni kezdett a korlátozásokon, Kluge szerint ezzel még mindig csak óvatosan szabad haladni. A gazdaság újraindítása nem sikerülhet akkor, ha a vírust nem tudjuk kontroll alatt tartani - hangsúlyozta.

