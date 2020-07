Koronavírus: bevált a svédek stratégiája?

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, Svédország egy igen sajátos módon kezelte a koronavírus-járvány kirobbanását. Az ország gyakorlatilag semmilyen óvintézkedés nem vezetett be, nem voltak bezárások és kijárási korlátozások, de még kötelezően betartandó szabályok sem. Ennek az lett az eredménye, hogy a 10 milliós országban több mint 77 ezer embert fertőzött meg és mintegy 5640 életet követelt az új kór. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) összesítése szerint ráadásul Svédországban jut a második legtöbb fertőzött 100 ezer lakosra - az elmúlt két hét adatai szerint 66.

A svédek a járvány ellenére sem mondtak le a mindennapi szokásaikról.

Közel a nyájimmunitás, de csak a fővárosban

Ha csak ezeket a számokat nézzük, akár teljes kudarcnak is értékelhetjük a svéd koronavírus-stratégiát - ezzel azonban a nemzet nem ért egyet. Az ország ugyanis nyitva maradt és csak az 500-nál nagyobb rendezvényeket tiltották be, mégis folyamatosan csökken a súlyos esetek és a halálozások száma. A legújabb kutatások szerint ráadásul Stockholm már nincs is olyan messze a nyájimmunitástól - írta meg a hvg.

Az adatok szerint a fővárosban már akár a lakosság 40 százaléka is átestetett a koronavírus-fertőzésen. "Ez egy nagyon pozitív hír" - vélekedett Johan Carlson, a svéd közegészségügyi hivatal vezetője. Azonban amíg nincs egyértelmű bizonyíték a gyógyulás utáni immunitás tartósságáról, addig nem érdemes túlzottan bízni a nyájimmunitásban. Fontos továbbá megjegyezni azt is, hogy az ország többi részén viszont mindössze nagyjából 20 százalék lehet az átfertőzöttségi arány.

Vajon megérte?

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az országban az elmúlt 2 hónap során drasztikusan emelkedett az új fertőzöttek száma, ezzel egyidőben azonban jelentősen csökkent a súlyos betegek és az áldozatok száma. Ennek oka pedig az, hogy most már főként a fiatalok körében terjed a koronavírus-fertőzés.

A szokatlan stratégia tehát összességében felemás eredményeket hozott, ráadásul még a gazdaság sem úszta meg sokkal kevesebb visszaeséssel, mint a koronavírus-járvány miatt teljesen bezárt és leállított országokban. A washingtoni Peterson nemzetközi gazdaságkutató intézet elemzője, Jacob F. Kirkegaard például egyenesen úgy véli, hogy konkrétan semmi nem nyertek a svédek a különutas megoldásukkal, csupán károkat okoztak maguknak, ami több ezer ember életébe került. Az előrejelzések szerint idén 4,5 százalékkal csökken majd a svéd gazdaság teljesítménye, a munkanélküliség pedig mintegy 2 százalékkal nőtt március és május között.