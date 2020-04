Koronavírus: sokan kritizálják a svédek stratégiáját

Svédország a szomszédai felől érkező sok kritika ellenére is kitart stratégiája mellett, és nem vezet be rendkívüli intézkedéseket a koronavírus okozta helyzet megoldására - számolt be róla az euronews. A kormány azt javasolta a svédeknek, hogy lehetőség szerint dolgozzanak otthonról és kerüljék a zsúfolt helyeket. Emellett mindössze arra szólították fel az állampolgárokat, hogy viselkedjenek felnőttként. Nincs korlátozás, és nincs bírság sem, ha valaki alapos indok nélkül hagyná el az otthonát.

A szomszédban időben léptek

Svédország szomszédai már nagyon hamar bejelentették a kijárási korlátozásokat a koronavírus megfékezése érdekében. A dánok március 11-e, a norvégok pedig március 12-e óta csak kivételes esetekben léphetnek utcára. De március 17-én Finnország is így döntött, és egyúttal a határait is lezárta. A svédek stratégiáját ezért rosszallással figyelik a környező országok. Egy dán újságíró például azt írta, hogy