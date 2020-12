Koronavírus: az idei lesz a mentők legnehezebb karácsonya

A koronavírus-járvány mindenki évét és ünnepi időszakát nehezebbé tette. A legnagyobb teher azonban egyértelműen az egészségügyi dolgozókra, többek között a mentőkre hárul. Ezt pedig semmi sem bizonyítja jobban, mint az a videó, amelyet a napokban megosztottak, hogy közölhessék, mennyire boldogtalan az idei karácsony a mentőszolgálatnál.

Már több bajtársukat is elvesztették a járvány miatt, a harc azonban még nem ért véget.

A koronavírus-osztályokon készült, sokatmondó felvételek mellébeszélés nélkül mutatják meg napjaink hőseinek megpróbáltatásait.

"Szeretnénk, ha tudnátok, hogy ez talán a mentők eddigi legnehezebb karácsonya. Magyarország 255 mentőállomásán, 8500 bajtársunkkal egész évben készen álltunk, hogy segíteni tudjunk több mint 1 millió bajbajutottnak, és emellett több mint félmillió COVID-mintavételt végeztünk eddig. A magánéletünkben is mindent megtettünk, hogy egészségben szolgálhassuk hivatásunkat, de sajnos a koronavírus a mentők közösségét is érintette. Több bajtársunkat is elveszítettük a harc során, ami beárnyékolja az idei karácsonyunkat. De a harc még nem ért véget, és mi nem adjuk fel! Fontos, hogy tartsátok be a mi Palink (Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője - a szerk.) tanácsait, mert minden élet számít! Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!" - olvasható a videóban látható táblákon, amelyeket Őri-Kiss Zsolt mutat fel.

Az idei karácsony tehát mindenkinek különösen nehéz lesz, ám a hőseink küzdelmét valóban azzal tudjuk a legjobban meghálálni, ha vigyázunk magunkra és egymásra. Az ünnepeket pedig próbáljuk meg a lehető legszűkebb körben ünnepelni, hogy megóvhassuk családtagjaink és szeretteink egészségét, és megfékezhessük az új típusú koronavírus rohamos terjedését.