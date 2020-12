Fotók: ilyen egy műszak a Szent János Kórház COVID-osztályán

A friss adatok szerint Magyarországon már 271200 embert fertőzött meg és 6622 áldozatot szedett az új típusú koronavírus. Jelenleg 185878 aktív beteg van Magyarországon, 19 százalékuk budapesti. 7841-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 610-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 78700 személyt már gyógyultnak nyilvánították, 49524 személy pedig hatósági házi karanténban van.

Nagy a terhelés

A koronavírus-járvány tehát továbbra is tombol Magyarországon is, ezért a legfőbb cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének megvédése. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított. A jelenlegi kijárási tilalom és a többi szigorú korlátozás tehát január 11-éig még biztosan életben marad. Ezek fontosságát azonban semmi sem szemlélteti jobban, mint a fertőzöttek fogadására kialakított intenzív osztályon készült fotók. A Szent László Kórház után most a Szent János Kórházban folyó, embert próbáló munkába is bepillantást nyerhetünk. Balogh Zoltán képeiből válogattunk.

A fertőzötteket ellátó szakemberek védőöltözetben végzik munkájukat.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ezen az osztályon is ádáz munka folyik. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A kezelésre szorulók egy része a veszélyeztetett korcsoportból kerül ki.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Afertőzéssúlyos, maradandó károsodásokat is okozhat, ezért fontos a megelőzés.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nem lehet előre tudni, kinél milyen súlyos betegséget okoz a fertőzés.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az intenzív ellátásra szorulók száma tartósan magas.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mindenki a számára legmegfelelőbb kezelést kapja.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az egészségügyi dolgozók folyamatosan a koronavírus-fertőzöttek életéért küzdenek.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Legyünk fegyelmezettek, hogy mérsékelni tudjuk a rájuk nehezedő terhet.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

