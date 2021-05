"Ha felbukkan az indiai mutáns, újra kell gondolni a védekezést"

Nehéz kérdés az iskolanyitás, hiszen egyrészt a gyerekeknek szocializációs igényük van, másrészt viszont a vírus még mindig itt van - nyilatkozta az ATV Start című műsorban Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. A szakember szerint a külföldi példákból is az szűrhető le, hogy az új esetek száma és a pozitív tesztek aránya az a mutató, amely alapján dönteni lehet az iskolák újranyitásáról. Az egyesület elnöke szerint a hazai adatok alapján a gyerekek számára biztosíthatjuk az iskolába járást.

Egy hónap múlva látszik, hogy sikerült-e betartani a szabályokat

Az iskolák újranyitásának biztonsága viszont jelentős részben a felnőtteken is múlik, akiknek nagyon fontos betartaniuk a szabályokat, és a gyerekeket is erre kell, hogy biztassák. Havasi Katalin a fiatalok oltása kapcsán azt is megjegyezte: ha a 16-18 éves korosztály is megkapja a vakcinát, az számukra és a környezetük számára is nagy jelentőségű lesz. Az elnök szerint nagyjából egy hónap múlva látszik majd, hogy az iskolanyitás mellett sikerült-e betartani a szabályokat.

Az iskolák újranyitásának biztonsága felnőtteken is múlik. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Habár a brit mutáns gyorsabban terjed, de talán nem okoz olyan súlyos megbetegedést a fiatalok körében, mint azt az első hírekből hallani lehetett - magyarázta az egyesület elnöke. "Az indiai mutáns a hírek szerint már súlyosabb fertőzéseket okozhat, ha ezzel találkozunk, valószínűleg újra kell majd tervezni, mit szabad és mit nem" - emelte ki Havasi Katalin. A szakember ezért mindenkit arra buzdít, hogy oltassa be magát, a fertőzésnek ugyanis egy életre szóló hatása lehet.

Az elmúlt 24 órában 677 új koronavírus-fertőzöttet és 91 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon. Eddig 4,3 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 2,5 millióan pedig már a második dózist is megkapták. A friss adatokról az alábbi cikkünkben tudhatunk meg többet.