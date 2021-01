Mit tudunk a Novavax vakcinájáról?

Az amerikai Novavax gyógyszeripari vállalat decemberben jelentette be, hogy koronavírus elleni vakcinája a klinikai vizsgálatok harmadik fázisába lépett az Egyesült Államokban és Mexikóban, ahol a tömeges tesztelésbe 30 ezer önkéntest vontak be. A legtöbb már engedélyezett és jelenleg használatban lévő oltóanyaghoz - vagy a klinikai tesztelés harmadik fázisában járó oltóanyag-jelölthöz - hasonlóan a Novavax vakcinájából is két dózis szükséges a védettség megszerzéséhez, és ezek beadása között három hétnek kell eltelnie - írja a qz.com.

Hamarosan újabb koronavírus elleni védőoltás jöhet. Fotó: Getty Images

Bemutatkozik a fehérje-alegység vakcina

Az NVX-CoV2373 elnevezésű oltóanyag azonban másképp működik, mint az eddig engedélyezettek. Fehérje-alegység (subunit) vakcina, ami azt jelenti, hogy a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének laboratóriumi változatát használja. (Ez a tüskefehérje önmagában senkit sem tud megbetegíteni.) Annak érdekében, hogy a szervezet antitesteket termelhessen ellene, egy adjuváns - hatásnövelő alkotóelem - arra ösztönzi az immunrendszert, hogy gyors immunválaszt aktiváljon. Fehérje-alegység alapúak egyébként a modern influenza-, és a HPV-oltások, valamint a Hepatitis-B-oltás is.

Gőzerővel zajlik a koronavírus elleni küzdelem Európában: Belgiumban a Moderna vakcinájával is megkezdték az oltást, Franciaországban pedig hétszáz új oltópont nyílik meg. A britek már legalább 3 millió embert beoltottak. Részletek! h i r d e t é s

Érdekesség, hogy a tüskefehérje termeléséhez élő organizmust - bioreaktort -, molylepke sejtjeit használják, ami ahogy Luciana Borio oltásszakértő, az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) veteránja a sciencemag.org-nak elmondta, koronavírus elleni oltások esetében egyáltalán nem megszokott, tesztelt módszer.

Előnyök és hátrányok

Mivel a fehérje-alegység alapú vakcináknak több összetevőjük van, gyártásuk általában hosszabb ideig tart, mint más típusoké. A Science Magazine szerint nagy előnye, hogy elég, ha hűtőben tárolják - nem szükséges hozzá speciális mélyhűtő, mint a Pfizer/BioNTech és a Moderna m-RNS-alapú vakcinájánál - és meglévő berendezések segítségével gyártható, ami lehetővé teszi, hogy alacsonyabb jövedelmű országokba is eljusson. Az Európai Bizottság a jövőben legalább 100 millió adag Novavax-vakcina vásárlását tervezi, amivel bővülhet az unióban elérhetővé váló védőoltás-paletta.