Koronavírus: 3 mutáns miatt aggódhatunk

Az új típusú koronavírus könnyen és gyakran mutálódik, és ez önmagában nem is okoz nagy bajt. A probléma ott kezdődik, ha a változások befolyásolják a vírus terjedési sebességét és fertőzőképességét, illetve ha komolyabb panaszokat és súlyosabb megbetegedést okoz, mint az eredeti variáns. Amennyiben ilyen, potenciálisan veszélyesebb változatról van szó, akkor folyamatos utánkövetés szükséges.

10 új mutánsra figyelt fel a WHO

Az utóbbi időben 10 olyan új koronavírus-variáns is felütötte a fejét a világban, amelyet a WHO szerint érdemes szemmel tartani - számolt be róla a CNBC. Ezek közül hármat az "aggodalomra okot adó" kategóriába soroltak, például azért mert ragályosabbak, gyakrabban okoznak halált és/vagy ellenállóbbak az antitestekkel és a vírusellenes szerekkel szemben, mint az eredeti vírus.

3 mutáns miatt különösen aggódnak a szakemberek.

Ezek miatt aggódnak a szakértők

Az Egészségügyi Világszervezet természetesen meg is nevezte azt a három új vírusmutánst, amelyek megjelenése aggályokat vetettek fel a szakemberekben. Ezek egyike a már számos országban dominánssá vált B.1.1.7 törzs, amelyet először az Egyesült Királyságban észleltek, és "brit mutánsként" emlegetjük a leginkább. Emellett azonban a "dél-afrikai mutáns" (a B.1.351) és a "brazil mutáns" (a P.1) térnyerése is aggodalomra ad okot. Ezeken túl pedig fokozottabb odafigyelést igénylőnek nyilvánították a többszörösen mutálódott indiai változatot is, a B.1617-es törzset.

A fentieken kívül olyan koronavírus-mutánsokat tartanak még szemmel, amelyeket az Egyesült Államokban (B.1427/B.1429 és a S477N), Brazíliában (P.2), Franciaországban (B.1.616), Japánban és a Fülöp-szigeteken (P.3), illetve az Egyesült Királyságban és Nigériában (B.1525) észleltek először. A kutatók jelenleg arra próbálnak választ adni, hogy melyik új mutáció befolyásolja számottevően a vírus terjedését és megbetegítőképességét, és ezáltal melyik variáns jelent fokozottabb közegészségügyi kockázatot. A WHO egyik szakembere, Maria Van Kerkhove például úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy naponta azonosítanak új koronavírus-mutánsokat, azonban nem mindegyik fontos az emberek veszélyeztetettségét tekintve.

