Koronavírus: 8 hazai városban is durvulhat a helyzet

A 3. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy korábbi lassú emelkedés után, több hetes tendenciát tekintve most határozott növekedés látható a szennyvízminták átlagos koronavírus-koncentrációjában - számolt be róla az NNK. 6 megyeszékhelyen különösen aggasztó a helyzet, és 2 további nagyvárosban is súlyosbodást vetítenek előre az eredmények.

A negyedik oltás általános bevezetését nem tartják indokoltnak a magyar szakemberek, három társadalmi csoportnak azonban kifejezetten ajánlják.

Ezekben a városokban számíthatunk romlásra

A friss adatok szerint a koronavírus koncentrációjának egyértelmű emelkedése figyelhető meg Békéscsabán, Miskolcon, Szegeden, Szekszárdon és Tatabányán is, ezekben a városokban ráadásul a kórokozó mennyisége is az emelkedett kategóriába sorolható. A helyzet súlyosbodása várható továbbá Pécsen és Veszprémben, itt azonban egyelőre mérsékelt mennyiségben van jelen a vírus.

Az átlagosnál nagyobb mennyiségben mutatható ki a kórokozó Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Salgótarjánban is, ezeken a helyeken azonban stagnáló tendencia figyelhető meg. Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely és Zalaegerszeg mintáját viszont mérsékelt koncentráció és stagnáló tendencia jellemezte. Ugyanez mondható el Budapest agglomerációs településeiről - Tökölről, Biatorbágyról, Szigetszentmiklósról, Budakesziről és Százhalombattáról - is.

Összefoglalva tehát 15 megyeszékhelyen emelkedett, 6 városban és az agglomerációban pedig mérsékelt mennyiségben van jelen a szennyvízben a koronavírus, a tendencia pedig 8 mintánál emelkedő, míg 14-nél stagnáló. Alacsony koncentrációt és csökkenést sehol sem mértek.

Mit tehetünk?

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében az NNK azt javasolja, hogy ügyeljünk a legalább 1,5 méteres távolság megtartására, viseljünk maszkot a tömegközlekedési eszközökön és a zárt terekben, gyakran és alaposan mossunk kezet, illetve éljünk a COVID-19 elleni védőoltás lehetőségével. Akinek pedig tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Azt már régóta tudjuk, hogy teljesen kiszámíthatatlan, kinek milyen tünetekkel és mennyire intenzíven reagál a szervezete a koronavírus-fertőzésre. Olvasóink tapasztalatai alapján viszont úgy tűnik, legalább ennyire bizonytalan az is, hogy kinél milyen szempontok alapján rendelik el a házi karantént.