Koronavírus: 844 új eset és 56 halott itthon

Újabb 844 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 360418-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 56 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 12024-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 45 éves nő is, aki epilepsziával, paranoid szkizofréniával és kóros elhízással is küzdött.

Egy egészségügyi dolgozó hőmérsékletét mérik, mielőtt megkapja a koronavírus elleni vakcinát. Fotó: MTI/Mónus Márton

3814-en vannak kórházban

Jelenleg 105302 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3814-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 247-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 243092 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 18141 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 3 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Részletek a vakcináról

Vasárnap estig már 146695 személyt oltottak be a koronavírus ellen, többségében egészségügyi dolgozókat, valamint az idősotthonok lakóit és dolgozóit. 9403-an már a második oltást is megkapták. Az oltás ütemét, gyorsaságát egyébként a vakcinák érkezése határozza meg. A legutóbbi vakcinaszállítmány szerdán érkezett, a Pfizer azonban az eddiginél kevesebb - alig 36 ezer ember beoltásához elegendő - oltóanyagot szállított. A kormány kijelentette, hogy lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért keleti - kínai és orosz - vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Oroszországból például egymillió ember oltására elég vakcina fog érkezni három ütemben. A védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak a korábban bevezetett védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

A kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés február 1-jéig biztosan érvényben marad, a középiskolákban pedig továbbra is digitális tanrendben folytatódik az oktatás. A kormány ezen a héten várhatóan a korlátozások meghosszabbításáról dönt. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

