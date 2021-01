Koronavírus: komoly oltásgondok a szomszédban

Ausztriában is meginoghat az oltási kampány, miután a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, hogy az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását - írták a hét végén az osztrák lapok. Thomas Szekeres, az orvosi kamara elnöke az ORF2 közszolgálati televízió adásában vasárnap élesen bírálta az Európai Unió vakcinabeszerzési gyakorlatát. Mint mondta, az uniónak sokkal több oltóanyagot kellett volna a kezdésre rendelnie, ahogyan azt Izrael tette. Megjegyzendő, átoltottság tekintetében magasan Izrael vezeti a listát, ott 100-ból 40 embert immunizáltak már ilyen módon. Szekeres arról is beszélt, amennyiben az engedélyeztetés során beigazolódik, hogy az AstraZeneca vakcinája nem alkalmas minden korosztálynak, ez felboríthatja az oltási tervet, mert akkor a tervezettel ellentétben a fiatalabbakat kell majd előbb oltani.

Ausztriában botrány robbant ki az oltási sorrend be nem tartása miatt. Közben más országokban többen is lemondtak hivatali posztjukról, miután soron kívül megkapták az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Részletek itt.

Ausztriában a Johns Hopkins Egyetem adatai alapján vasárnapig 404 714-en kapták el bizonyítottan a koronavírust, az áldozatok száma meghaladta a 7400-at, az elmúlt 24 órában 59-en vesztették életüket. Az ourworldindata.org adatai szerint pedig eddig 169 ezer dózis vakcinát adtak be, ami azt jelenti, hogy 100-ból 1,88 embert oltottak már be.

Megjött a kedve az oltakozáshoz a szlovéneknek

A szlovének mintegy 60 százaléka valószínűleg beoltatná magát a koronavírus ellen, ami jelentős növekedés e téren: tavaly októberben még csak a megkérdezettek húsz százaléka válaszolta azt, hogy kérné a védőoltást - derült ki egy vasárnap nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásból. Az adatokból az is látszik, hogy már csak a lakosság negyede ellenzi az oltást. Szlovéniában vasárnapra 537-tel 157 830-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 31 beteg hunyt el, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 3360-ra emelkedett. Oltások tekintetében Szlovénia a lehetőségeihez mérten jól teljesít. Eddig közel 55 ezer dózist adtak be, ami ugyan kevésnek tűnhet, lakosságarányosan azonban ők állnak a legjobban - 100-ból 2,64 embert sikerült eddig beoltaniuk.

Horvátországban gyakorlatilag elfogyott az oltás

Horvátország felfüggeszti a lakosság beoltását, mivel nincs elegendő oltóanyag, a meglévő vakcinát azok kaphatják meg, akik már megkapták a védőoltás első adagját - közölte Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója szombaton. Elmondta, hogy nincs elegendő a Pfizer-BioNTech vakcinájából, ezért leállnak a tömeges immunizációval. Hozzátette, hogy a Modernától is érkezett egy szállítmány, de a bejelentések szerint késni fog a következő adag, így ezzel az oltóanyaggal is takarékoskodnak. Horvátországban az utóbbi 24 órában 352 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 228 920-at. Vasárnapra 28 beteg halt bele afertőzésokozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak számát 4827-re emelve. Bár most készlethiány miatt kénytelenek voltak felfüggeszteni az oltást, eddig közel 65 ezer dózist tudtak már beadni, ami 100 emberre vetítve 1,58 beoltottat jelent, épp csak megelőzve ezzel a magyarországi 100/1,54-es arányt, ami a térségben - Ukrajnát leszámítva - a legalacsonyabb.

Szerbiában a többi közt az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm vakcinával is oltanak. Fotó: Aleksandar Jovanovic/Getty Images

Szerbia is részt venne az orosz vakcina gyártásában

Szerbia is bekapcsolódna az orosz Szputnyik V vakcina gyártásába, és az orosz fél is késznek mutatkozik arra, hogy átadja az oltóanyag gyártásának technológiáját, valamint segítene a szerb szakemberek felkészítésében is - jelentette ki az Oroszországban tartózkodó Nenad Popovic innovációért és technológiai fejlesztésért felelős szerb miniszter a szerb sajtó pénteki beszámolója szerint. Szerbiában decemberben engedélyezték az orosz vakcinát, amely mellett már az amerikai-német Pfizer-BioNTech, valamint a kínai Sinopharm oltóanyaga is elérhető az országban. Az ourworldindata.org adatai alapján az országban eddig 163 355-en vették már fel az oltást, ez 100 lakosra vetítve 2,4-es beoltottsági arányt jelent. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma vasárnapra Szerbiában 1483 esettel 383 603-ra nőtt. A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában 19-cel 3886-ra emelkedett.

Bukarestben enyhítenek a járványügyi korlátozásokon

Enyhítenek a járványügyi korlátozásokon Bukarestben hétfőtől, miután három egymásutáni napon is három alatt volt az elmúlt két hétben jegyzett, ezer lakosra számított új fertőzések száma. A sürgősségi helyzetek helyi bizottsága pénteki döntése értelmében - ha a hétvégén nem rosszabbodik a járványhelyzet - hétfőtől kinyithatnak a vendéglők, a színházak és a mozik, de csak kevesebb mint harmadannyi vendéget, illetve nézőt fogadhatnak, mint a férőhelyeik száma.

Pénteken nyolcezer alá esett a kórházakban ápolt koronavírus-betegek száma, az intenzív terápiás osztályokon kezelt betegeké pedig ezer alá csökkent. Legutóbb október negyedikén kezeltek nyolcezernél kevesebb fertőzöttet a kórházakban, és november 3-án volt ezer alatti a súlyos esetek száma. Az elmúlt 24 órában 2719 esettel 711 010-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké vasárnapig 17 776-ra nőtt, ebből 94-en tegnap vesztették életüket COVID-19-ben. Romániában vasárnapig közel 419 ezer dózis vakcinát adtak be, ezzel elmondhatják, hogy minden 100-ból 2,18 embert már beoltottak.

Szlovákiában fokozatosan javul a járványhelyzet

Szlovákiában a jelenlegi helyzet azt jelzi, hogy az ország már túl van a koronavírus okozta járvány második hullámának csúcspontján - jelentette be Marek Krajcí szlovák egészségügy-miniszter pozsonyi sajtótájékoztatóján pénteken. Marek Krajcí az aktuális járvány-adatokat ismertetve elmondta: a kór terjedési mutatója - azaz egy fertőzött személytől átlagosan hány másik fertőződik meg - már 1 alatt van, s átlagban naponta 94-en vesztik életüket a vírus okozta betegségben. Igor Matovic szlovák miniszterelnök kabinetjének múlt heti döntése alapján hétfőn újabb - a tavaly novemberihez hasonló - általános országos tesztelés kezdődött, amely a tervek szerint január 26-ig tart. A legfontosabb korlátozás, hogy a tömeges tesztelést követő tizenkét napos időszakban csak negatív teszteredmény birtokában lehet majd munkába menni.

Északi szomszédunknál eddig 92 ezer dózis oltást adtak már be, ez 100-ból 1,69 beoltottat jelent. Az országban az elmúlt 24 órában 1544 új koronavírusos esetet jelentettek, ezzel az összes regisztrált fertőzött száma 236 476-ra nőtt. Szombaton újabb 71 ember halt meg Covid-19-ben, a halálos áldozatok száma így 4068-ra emelkedett.

Ukrajnában még el sem kezdődött az oltási program

Ukrajnában kis mértékben lassult a koronavírus-fertőzés terjedése. A hivatalos adatok alapján az elmúlt napban 3915 új esettel 1 191 812-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 83 áldozattal 21 861-re. Eddig 947 514-en gyógyultak meg, közülük előző nap csaknem 5500-an, az aktív betegek száma így több mint másfél ezerrel 222 437-re csökkent. Az elmúlt napon viszont az országban megint sok, 2079 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba. Hétfőn véget ér a január 8-tól érvényben lévő, úgynevezett szigorított karantén Ukrajnában. Az UNIAN hírügynökség szerint ez azt jelenti, hogy újra a korábbi, adaptív karantén narancs színű veszélyességi besorolásának megfelelő szabályok lesznek érvényben az ország egész területén.

Ukrajna ugyan több aktív tárgyalást is folytat például Oroszországgal és Kínával, ám eddig még nem sikerült vakcinához jutniuk. Az országban a lassú tárgyalások mellett a pénzhiány is gond, bár a Reuters beszámolója szerint jelentős mennyiségű oltóanyagra számíthatnak a COVAX-programból és az EU is szolidaritásáról és vakcinatámogatásáról biztosította a nehéz helyzetben lévő államot.

Magyarországnak nemzeti érdeke a koronavírus elleni oltás menetének felgyorsítása - fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A politikus az orosz és a kínai vakcináról is beszélt - részletek itt.