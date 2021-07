Koronavírus: 79 fertőzött van kórházban itthon

A beoltottak száma 5 611 260 fő, közülük 5 418 198 fő már a második oltását is megkapta. 65 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 427 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Újabb elhunyt viszont nincs, így az elhunytak száma változatlanul 30 025 fő - írja a koronavirus.gov.hu.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 747 512 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 31 890 főre csökkent. Jelenleg 79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. A delta vírusmutáns több európai országban erősen terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Somogyi Nóra asszisztens oltáshoz készíti elő a Sinopharm-vakcinát a békéscsabai Réthy Pál kórházban. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Lehet kérni harmadik oltást

Augusztus elsejétől lehetővé válik a harmadik oltás mindenkinek. Ezen felül az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás. Az érvényes regisztrációval rendelkezők interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra az eeszt.gov.hu honlapon. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer- és Sinopharm-vakcina, illetve korlátozott mennyiségben még Szputnyik is foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-féle oltás is elérhető.

Itt még kötelező a maszkviselés

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lépett életbe az 5,5 millió beoltott elérését követően. A kórházakban, szakrendelőkben, háziorvosi rendelőkben továbbra is kötelező a maszkviselés.

Már az uniós oltási igazolás is elérhető az EU-n belüli utazásokhoz. Akik az Európai Unión belül utazást terveznek, digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós COVID-igazolást. Az igazolás nem minősül úti okmánynak és nem kerül hivatalból sem kiállításra, sem megküldésre.

