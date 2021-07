Koronavírus: így kaphatunk uniós COVID-igazolványt

Az egész unióban egységes megjelenésű, kétnyelvű védettségi igazolás ingyenes. Papír és digitális formában is elérhető.

Július 1-től kötelező az összes az EU-s országnak biztosítania a polgárai számára az EU-s COVID-igazolványt, amellyel a 27 tagállam mindegyikében bizonyíthatjuk, hogy jó eséllyel nem vagyunk koronavírusosak, és hozzáférhetünk olyan szolgáltatásokhoz, amelyek az adott országban csak igazolt negatívaknak jár. Ezek a szolgáltatások tagállamonként különböznek, olyan is van, ahol ettől függ, hogy egyáltalán beutazhatunk-e. Magyarországon az EU által előírt lehető legkésőbbi napon vezették be az igazolványt. A vonatkozó rendelet szerda éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben.

Alapvető tudnivalók

Az uniós COVID-igazolvány a magyar védettségi igazolvánnyal egyenértékű, ha az igazolás birtokosát legalább egyszer beoltották és az első oltástól számítva nem telt el egy év. A magyar hatóságok minden olyan vakcinát elfogadnak, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezett, az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználásra jóváhagyott, vagy Magyarországon engedélyezték és felhasználták a lakosság oltására. Ezek jelenleg: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Szputnyik V, Sinopharm, Sinovac. Az igazolvány azt is elárulja birtokosáról, hogy az illető koronavírusos volt, és ezt egy 15 napnál régebbi, de 180 napnál frissebb antigénteszttel igazolta, valamint, ha 72 óránál nem régebbi PCR-teszt igazolja, hogy nem fertőzött.

Így lehet hozzájutni

Az igazolást, amely tartalmazza a beadott oltás típusát és a beadások dátumát az EESZT-ben található információk alapján Magyarországon a kiállító szervtől (Budapest Főváros Kormányhivatala) elektronikus és papír alapú formátumban lehet kérni. A tajszámmal rendelkezők az ügyfélkapun történő azonosítással az EESZT portálon keresztül kérhetik az igazolást, amely a mobilapplikáción keresztül is elérhető lesz, de az ügyfélkapun keresztül érkező pdf-et a kérelmező is kinyomtathatja. A papír alapú igazolás a rajta található kódnak köszönhetően bélyegző és aláírás nélkül is hiteles. Írásban és személyesen is lehet igényelni, ha valakinek nincs tajszáma, akkor egyéb azonosítókkal. A kérelmet az is benyújthatja, aki külföldön kapott oltás alapján a magyar védettségi igazolványra jogosult, és az is, aki olyan államban kapott védettségi igazolványt, amelynek az ilyen okmányát Magyarország elismeri. Ezekben az esetekben akkor kaphatja meg valaki az igazolást, ha Magyarországon engedélyezett vakcinával oltották be, és ezt magyar vagy angol nyelvű dokumentummal igazolni tudja. Ahogy a magyar védettségi igazolvány esetében, úgy az uniós igazolás mellé is kérhetnek személyazonosító okmányt - ennek adatai nem rögzíthetőek.

Az okmányon lévő QR-kódot mobiltelefonra ingyenesen telepíthető leolvasó szoftverrel lehet leolvasni. Az ügyintézések, illetve az EESZT Ágazati Portál használata során felmerülő kérdések esetén az EESZT Kontakt Center kollégái a helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu e-mail címen és a +36 (1) 920-1050 telefonszámon nyújtanak segítséget.

