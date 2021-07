Koronavírus: rossz híreket hozott a szennyvíz

Müller Cecília szerint Magyarországon is a koronavírus delta variánsa válik dominánssá. Részletek itt.

Bár összességében továbbra is alacsony értékeket mutat országszerte a korai előrejelző rendszer, a 29. heti vizsgálat tanúsága alapján azonban több városban is elkezdett emelkedni a SARS-CoV-2-vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízhálózatban. A szennyvizek elemzésével akár egy-két hétre is előre lehet jelezni az újabb megbetegedési hullámot. Ennek tükrében valószínűsíthető tehát, hogy a közeljövőben az alábbi városokban indul majd növekedésnek az újonnan azonosított koronavírus-fertőzések száma:

Budapest,

Miskolc

Pécs,

Salgótarján

és Szekszárd.

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ