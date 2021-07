Koronavírus: 32 új fertőzött, 2 áldozat itthon

Frissítés: A koronavirus.gov.hu kiadott egy tájékoztatást, miszerint az egyik kórház téves adatszolgáltatása miatt a kórházban lévő koronavírusos betegek számát korrigálják: nem 125 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, hanem 88 főt, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. Cikkünkben javítottuk a vonatkozó adatot.

Újabb 32 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 808 294-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 2 idős, krónikus beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 29 998-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

88-an vannak kórházban

Jelenleg 37 969 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 88-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 21-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 740 327 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 1852 személy van hatósági házi karanténban, és 6 168 335 tesztet végeztek el az országban.

Pfizer-vakcinát készít elő az oltáshoz egy asszisztens a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton Nyíregyházán. Fotó: MTI/Balázs Attila

Részletek a vakcinázásról

Eddig 5 513 327 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5 072 024-en pedig a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), ezért ismét fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt. Már a Magyarországon élő külföldiek, a külhoni magyar állampolgárok, és az országunkkal közös határok mentén élők is kérhetik az új típusú koronavírus elleni oltást. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm, és korlátozott mennyiségben még Szputnyik-oltás is foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-vakcina is elérhető.

Érvényes korlátozások

Miután a beoltottak száma meghaladta az 5,5 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Ennek értelmében szombattól - a kórházak és szociális intézmények kivételével - mindenhol eltörölték a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett, kötelező maszkviselést. Emellett már védettségi igazolvány nélkül is szabad a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra. Megszűntek továbbá az üzletekre vonatkozó korlátozások is.

