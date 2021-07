Zágráb célja az volt, hogy június végéig legalább az első dózist beadják a lakosság felének. Az oltási kampány azonban megakadt, még annak ellenére is, hogy már mindenki számára elérhetővé vált a koronavírus-vakcina. Most az az új terv, hogy a védettségi igazolással nem rendelkezők számára korlátozásokat vezetnek be.

Van, ahol a plázázást is védettségi igazoláshoz kötik. Fotó: Getty Images

Szerintük ez elegáns megoldás

A válságstáb szerint mindent meg lehet oldani "elegánsan", így például kötelezővé lehet tenni az egészségügyi dolgozók és a betegek számára, hogy rendelkezzenek digitális COVID-igazolvánnyal, ha be akarnak lépni egy egészségügyi intézménybe. Ez azt jelenti, hogy akik nincsenek beoltva, és még nem is estek át a fertőzésen, azoknak 48 óránként tesztet kellene végeztetniük, kivéve akkor, ha sürgősségi ellátásra szorulnak.

h i r d e t é s

Pfizer-vakcina: a delta variáns ellen kevésbé hatékony? Kattintson!

A rendelet az információk szerint a bevásárlóközpontokra is vonatkozni fog. Így az állampolgárok védettségi igazolás birtokában maszk és korlátozások nélkül sétálhatnak majd, míg az igazolvány nélküliek be sem léphetnek majd. A továbbiakban pedig a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére szánt állami támogatásokat is oltási igazoláshoz kötnék a vállalkozók körében, ez ellen viszont hevesen tiltakoznak a szakszervezetek.

Ez a helyzet egy másik szomszédunknál

A szintén szomszédos Szlovéniában már korábban is védettségi igazoláshoz kötötték a különböző rendezvények és intézmények látogatását. Szállodába és étterembe is csak azok mehetnek, akiket beoltottak, átestek a koronavírus-fertőzésen, vagy rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív teszttel. Ilyen védettségi igazolással kell rendelkezniük bizonyos munkakörök betöltőinek is, mások mellett az egészségügyi dolgozóknak, a vendéglátósoknak, a boltosoknak, a fodrászoknak, a kozmetikusoknak, a taxisoknak és a pedagógusoknak is. Ezeknek a dolgozóknak ráadásul hetente tesztet is kell végeztetniük.

Delta variáns: "akár tönkre is teheti a nyarat" - olvassa el a részleteket!