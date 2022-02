Koronavírus: 2 millió oltást adtak be az oltási akciónapokon

Május elsejétől oltási igazolvánnyá alakul a jelenlegi védettségi igazolvány Magyarországon.

Vannak biztató jelek arra vonatkozóan, hogy az ötödik hullám csökkenő tendenciát mutat. A fertőzések mintegy 95 százalékát az omikron variáns okozza. Eddig 6,4 millióan vették fel a vakcinát, 60 százalékuk a harmadik oltást is megkapta - foglalta össze György István. Hangsúlyozta, a fertőzésszámok csökkenése, valamint az, hogy a kórházban és lélegeztetőgépen levők száma sem nő nagy mértékben, azt jelzi, hogy az oltások működnek.

Az eddigi oltási akcióhetek és -napok alkalmával 2 millió oltást adtak be. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Kifejtette, az oltási akciónapokat folytatják, mind az első, a második, a harmadik vagy a negyedik oltás felvehető az oltóhelyeken. Az akciónapokat továbbra is csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra, valamint szombaton 10 és 18 óra között tartják, ekkor előzetes időpontfoglalás nélkül kérhető a vakcina. Az elmúlt hétvégén 75 ezer embert oltottak be. Emellett nyitva áll a többi napokon az időpontfoglaló is.

Az államtitkár kitért arra is, a negyedik oltás a legidősebbeknek, a krónikus betegeknek, az immunbetegeknek, transzplantáltaknak és mindenkinek fontos, akinek az orvosa ajánlja. A magyar orvostudósok egyöntetű véleménye az, hogy az oltás beadását követő 4-6 hónap elteltével a szervezet védettsége jelentősen csökken, ezért is szükséges az ismétlő oltás.

Szerda reggelig újabb 101 koronavírus-fertőzött beteg hunyt el itthon, a járvány halálos áldozatainak száma már 42 ezer feletti.