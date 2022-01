Koronavírus: 270 magyar fertőzött halt meg hétvégén

Újabb 21 219 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 348 233-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 270 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 40 507-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

2630-an vannak kórházban

Jelenleg 137 951 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 2630-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 228-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 169 775 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 39 669 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,53 millió tesztet végeztek már el az országban.

Beoltanak egy férfit Pfizer-vakcinával Miskolcon. Fotó: MTI/Vajda János

Így áll a hazai átoltottság

Eddig 6 319 434 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 059 382-en pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 417 089-en meg is kapták az ismétlő oltást.

Folytatódik az oltási akció

Az omikron vírusvariáns erősen terjed és növeli a fertőzöttek számát, de a megerősítő oltás felvételével megelőzhető a betegség súlyos lefolyása - hívják fel a figyelmet a hivatalos tájékoztató oldalon. Az elmúlt napokban tartott oltási akción ismét több tízezer ember vette fel az oltást, és az oltási akció ezen a héten csütörtökön, pénteken, illetve szombaton is folytatódik. Kiemelendő továbbá, hogy már a negyedik oltás is kérhető.

Ahogy korábbi cikkünkben mi is megírtuk, február 15-től a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul: csak azoknak lesz érvényes, akik oltottak, illetve harmadik oltásukat is 6 hónapon belül felvették. Aki szeretné minél előbb felvenni az első vagy a megerősítő harmadik oltását, az előzetes időpontfoglalás nélkül megteheti a januári oltási akciónapokon.

Egyre több tudományos bizonyíték igazolja, hogy a koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa enyhébb megbetegedést okoz, mint a korábbi vírusváltozatok. Ez azonban nem azt jelenti, hogy veszélytelen lenne.