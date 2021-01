Koronavírus: 112 ezer aktív fertőzött itthon

Magunk is elősegíthetjük, hogy minél hatékonyabb legyen a koronavírus elleni védőoltás. Részletek itt.

A kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentése szerint így már megközelíti a 352 ezret az igazolt fertőzöttek összlétszáma a SARS-CoV-2-vírus hazai megjelenése óta, míg a járvány halálos áldozatainak száma 11 341 főre emelkedett. Jelenleg közel 112 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 4345-en szorulnak kórházi kezelésre, 329-en lélegeztetőgépen vannak.

Mintavétel koronavírusteszthez a Zala Megyei Kormányhivatalban kialakított vizsgálóban január 16-án. h i r d e t é s Fotó: MTI/Varga György

A jelentés szerint az eddig az országba érkezett 130 ezer adag védőoltásból már közel 120 ezer embert oltottak be. Többségében egészségügyi dolgozók kapták meg a vakcinát, de immár 10 ezer idősotthonban lakót és dolgozót is beoltottak. A vakcináció ütemének felgyorsítása érdekében a kormányzat kínai és orosz vakcinák beszerzéséről is tárgyal.

Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből jelenleg a Pfizer/BioNTech és a Moderna által kifejlesztett vakcina rendelkezik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével. A Pfizer/BioNTech-vakcina első szállítmánya tavaly december 26-án érkezett Magyarországra, ,míg a Moderna-vakcinából az első szállítmány január 12-én.

Érdemes-e beadatni a koronavírus elleni védőoltást, ha korábban már átestünk a fertőzésen? A témáról ide kattintva olvashat bővebben.