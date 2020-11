Koronavírus: 100 ezer antigéntesztet vesz Budapest

A fővárosi önkormányzat nem vár tovább, és rendkívül intenzív tesztelési kapacitásbővítésbe kezd - jelentette be Karácsony. Elmondása szerint napokon belül elkezdődik a beszerzés, amelynek során első körben 100 ezer új antigént tesztet vásárol Budapest. A főpolgármester kiemelte, hogy ezek a tesztek a PCR-tesztekhez hasonló megbízhatósággal rendelkeznek, előnyük azonban, hogy azonnal eredményt adnak. Ez nagy segítség lesz abban, hogy mielőbb kiszűrjék a fővárosban a koronavírus-fertőzötteket. A koronavírus-járvány hazai alakulásával kapcsolatban egyébként úgy fogalmazott, hogy a helyzet pokoli, a vége pedig még messze van.

100 ezer új antigént tesztet vásárol Budapest. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

50 ezer tesztet kapnak a veszélyeztetettek

A cél az, hogy biztosítva legyen a tesztelés lehetősége a veszélyeztetett ágazatokban dolgozóknak. Ezért 50 ezer tesztet a fővárosi szociális intézmények kapnak majd meg - közölte a főpolgármester. Egyúttal segítséget kért a kerületektől abban, hogy a fővárosi oktatási intézmények munkatársai is élhessenek a koronavírus-szűrés lehetőségével. Ennek érdekében pedig további 50 ezer antigéntesztet osztana szét a kerületek között, lakosságarányosan.

h i r d e t é s

Koronavírus: új dolog derült ki az immunitásról - kattintson!

Tehát 100 ezer új teszt, és a pedagógusok és az oktatásban dolgozók ingyenes tesztelése. Ez az, amit a főváros megtesz a kormány helyett - foglalta össze Karácsony Gergely. A COVID-szűrőprogram azonban rengeteg pénzbe fog kerülni, ezért egy adományvonalat is elindítanak, hogy aki megteheti, támogatni tudja a kezdeményezést.

Káosz lesz a közlekedésben

A hírre, miszerint a veszélyhelyzet idejére ismét ingyenessé tették a parkolást, Karácsony Gergely úgy reagált, hogy ez a fővárosban és más nagyvárosokban is közlekedési káoszt fog eredményezni. Számítani lehet továbbá arra is, hogy ez csak még tovább erősíti a belvárosi forgalmat. A közösségi közlekedés egyébként más szeptember óta a megszokottnál nagyobb kapacitáson működik Budapesten, de további erőfeszítéseket tesznek majd, hogy csökkenteni lehessen a zsúfoltság kialakulásának esélyét, ezzel együtt pedig az új típusú koronavírus terjedésének kockázatát is.

Nyugtalanító dolog derült ki a koronavírus terjedéséről - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!