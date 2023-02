Koronavírus: több százan vannak kórházban itthon

A felhősebb reggelt naposabb idő követi, csapadék nem várható. Mérsékelt marad a szél, 5, 10 fokig melegszik a levegő. Szerdán marad a frontmentes idő. A hideg reggelen most is felléphetnek akár intenzív kopásos ízületi bántalmak is, illetve érdemes rétegesen öltözni. Napközben gyors melegedés zajlik, ingadozhat a vérnyomás, többeknél migrénes fejfájás is felléphet. A napsütés azonban javítja a hangulatot és a közérzetet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség közepes, kissé növekszik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: