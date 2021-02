Koronavírus-oltás: ezek a hazai tapasztalatok

Folytatódik az idősek oltása a Pfizer-vakcinával - nézze meg a képeket!

Gyorsan és fájdalommentesen zajlott az oltás - erről számolt be egy 90 éves magyar nő, miután megkapta az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Az érintettet a Szent János Kórház oltópontján oltották be a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltóanyagával. Úgy fogalmazott, hálás, hogy volt lehetősége beoltatnia magát, és egyébként akár az orosz vakcinát is szívesen elfogadta volna. A közmédia a Szent Margit Kórház oltópontján is megkérdezett egy frissen beoltott nőt. A csobánkai hölgy azzal indokolta az oltás beadatását, hogy szeretne életben maradni.

Hargita János főorvos a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájával oltja be Bendek Gézánét az Új Szent János Kórházban. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Jók a tapasztalatok

A Szent János Kórház és Szakrendelő oltóközpontjának vezetője, Janecskó Mária elmondta, hogy csütörtökön a Pfizer és a BioNTech koronavírus-vakcinájával oltották be a háziorvosok által hozzájuk irányított idős embereket - ez körülbelül 200 főt jelentett. Az orvos szerint csak nagyon enyhe mellékhatásokat tapasztaltak az oltóponton, ahol eddig a Pfizer-féle, valamint az orosz vakcinát használták. Az utóbbi kapcsán is jók a tapasztalatok - fűzte hozzá.

Oltáshoz előkészített Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina a Szent Margit Kórház oltópontján 2021. február 25-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Így zajlik az oltás

Az oltás menetéről Virág József, a Szent Margit Kórház orvosigazgatója beszélt részletesebben a közmédiának. Mint mondta, az előzetes regisztráció alapján, a háziorvosokon keresztül "delegálja" az embereket az intézménybe a fővárosi és a Pest Megyei Kormányhivatal. A háziorvosok végzik el az előzetes vizsgálatokat és a szűrést, illetve ők tájékoztatják a pácienseket a részletekről, például az oltóanyagról. Végül pedig szintén a háziorvosok irányítják az embereket a megfelelő oltópontra - magyarázta. Az oltásra jogosultak döntő többsége egyébként valóban meg is jelenik az oltóponton, hogy megkapják a COVID-19 ellen védelmet nyújtó vakcinát.

