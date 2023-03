Koronavírus: ismét romlanak a szennyvízadatok

A koronavírus-járvány hazai halálos áldozatainak száma ezzel 48 751-re emelkedett 2020 tavasza óta. Az elmúlt hét során 957 új igazolt fertőzést regisztráltak az országban. Az aktív fertőzöttek számát mintegy négyezerre becsülik. Kórházban jelenleg 361 koronavírusos beteget kezelnek, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.

A Koronavírus Sajtóközpont közleménye szerint a járvány jelenleg mérsékelten zajlik. Hangsúlyozták, hogy a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. Mindeddig 6,21 millióan részesültek alapoltásban, 3,9 millióan harmadik, 424,4 ezren negyedik, megerősítő oltást is megkaptak. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán arról számolt be, hogy enyhén emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. A vizsgált városok többségénél stagnálás tapasztalható, emelkedés Budapest három szennyvíztisztítójának ellátási területén, valamint Nyíregyházán, Salgótarjánban, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen látható. A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja Egerben és Szekszárdon a mérsékelt, míg a többi helyszínen az emelkedett tartományba sorolható.

