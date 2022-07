Koronavírus: az új variánsok ellenállóbbak

A COVID-19-betegek kórházi felvételének hétnapos átlaga megduplázódott az országban május eleje óta. A megbetegedések négyötödéért a BA.4 és a BA.5 alvariáns tehető felelőssé, egészen pontosan előbbit a vizsgált fertőzések 16, utóbbit 65 százalékában mutatják ki – foglalta össze keddi sajtótájékoztatóján Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi hivatal (CDC) igazgatója a Reuters hírügynökség beszámolója szerint. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a vírusváltozatok ellenállóbbak a korábbiaknál az eddig kialakult immunvédettséggel szemben, illetve hatékonyabban képesek megkerülni azt.

Gyorsan terjed a BA.5 alvariáns az Egyesült Államokban. Fotó: Getty Images

Éppen ezért az egészségügyi hatóságok mindenkit arra bíztatnak az 50 feletti korosztályban, hogy vegyék fel a COVID-19 elleni emlékeztető oltást minél hamarabb. Ezzel a nyár hátralevő részére biztosíthatják védelmüket a fertőzés okozta súlyos megbetegedéssel szemben. Egyszersmind nem esnek el attól a lehetőségtől sem, hogy ősszel megkapják az omikron variáns ellen tökéletesített, úgynevezett bivalens emlékeztető oltást.

Dr. Anthony Fauci fertőzőbetegség-szakértő, a Biden-kormány orvosi főtanácsadója kifejtette, az eddigi adatok alapján a mind dominánsabbá váló BA.5 sem okoz nagyobb arányban súlyos, akár kórházi kezelést igénylő megbetegedést, mint az egyéb közelmúltbeli alvariánsok. „Továbbra is újabb és újabb variánsok fognak megjelenni, ha a vírus globálisan és ebben az országban is cirkulál. Nem kell hagynunk, hogy ez megzavarja az életünket, de nem is tagadhatjuk le, hogy ez bizony egy létező probléma, amelyre megoldást kell találnunk” – tette hozzá.

A legfrissebb adatok alapján Magyarországon is gyorsan emelkednek a koronavírusos esetszámok.

A Fehér Ház szerint a BA.5 terjedésével szinte biztosan emelkedni fognak a járványügyi mutatók az elkövetkező hetekben. „A védettségünk gyengül, függetlenül attól, hogy egy korábbi fertőzés lezajlása vagy vakcináció révén szereztük-e, és még ha a fertőzést vagy oltást követő azonnali védettséget általában véve jó védelemnek is tekinthetjük. Ha valaki át is esett a BA.1 okozta fertőzésen, akkor sincs igazán jó védettsége a BA.4-gyel és BA.5-tel szemben” – hangsúlyozta Fauci. Kitért rá, zajlanak a tárgyalások arról, hogy az 50 év alattiak számára is elérhetővé tegyék az emlékeztető oltást, a végső döntést azonban az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) és a CDC hozza majd meg a kérdésben.