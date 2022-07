Koronavírus: gyorsan emelkednek az esetszámok itthon

Az aktív fertőzöttek számát 16 ezer körülire becsülik az országban. Kórházban jelenleg 628 koronavírusos beteget kezelnek, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentésében. Az elmúlt héten 35 beteg hunyt el COVID-19-hez köthetően, így a járvány hazai halálos áldozatainak száma 46696-ra emelkedett. Egy héttel korábban csupán 14 halálesetről számoltak be a hatóságok, de kórházban (488) és lélegeztetőgépen (10) is kevesebben voltak akkor.

A kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál továbbra is kérheti a COVID-19 elleni védőoltás. Fotó: Getty Images

„A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását” – olvasható a kormányzati tájékoztatóban. A kórházi oltópontokon péntekenként 14 és 19 óra között időpontfoglalással és anélkül is fogadják az oltakozókat. Emellett a vakcina továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. Két oltást eddig 6,2 millióan, harmadikat 3,89 millióan, negyediket 308 ezren vettek fel itthon.

Mint azt megírtuk, dr. Kemenesi Gábor virológus szerint szinte biztos, hogy Magyarországon is kialakul egy újabb járványhullám a nyáron, még ha egyelőre nem is lehet megjósolni, hogy ez mennyire lesz súlyos a korábbiakhoz képest. A szakember ugyanakkor óvatosságra int mindenkit. Kifejtette, fontos, hogy mindenki vegye fel a harmadik oltást, az idősek és egyéb veszélyeztetett csoportokba tartozók a negyediket is, valamint zárt térben viseljünk maszkot.