Koronavírus: akiknél az emlékeztető oltás életmentő lehet

Noha az eddigi tapasztalatok szerint a koronavírus omikron variánsa és alvariánsai - valamint azok mutációi - a legtöbb, tünettel küzdő fertőzöttnél csak enyhe lefolyású megbetegedést okoznak, a koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva veszélyeztetettek továbbra is fokozott kockázatnak vannak kitéve a betegség lefolyása és a szövődmények kialakulásának szempontjából. Erről írt összefoglalójában a Washington Post, több olyan idős ember történetét bemutatva, akiknél a COVID-19 okozta megbetegedés halálos kimenetelűnek bizonyult.

Az omikron variáns is lehet veszélyes. fotó: getty images

A Johns Hopkins Egyetem friss adatai szerint a koronavírus egyesült államokbeli halálos áldozatainak száma meghaladta a 996 ezret. Többségük nem volt beoltva: vagy nem szerették volna felvenni a védőoltást, vagy valamilyen okból nem kaphatták meg azt. Amint arról a lap beszámol - állami és szövetségi adatok elemzését követően -, az utóbbi hónapokban a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma jelentősen emelkedett az idősek és az immunhiányos emberek körében.

Ők ugyanis a vakcinák kialakította immunvédelem fokozatos csökkenése, és az egyre fertőzőbb koronavírus-variánsok miatt nagyobb kockázatnak vannak kitéve a fertőzés, a betegség lefolyása, illetve a lehetséges szövődmények kialakulása szempontjából, mint a fiatal, egészséges emberek. A Washington Post közlése szerint az omikronhullám áldozatainak közel kétharmada 75 éves, vagy annál idősebb, míg a deltahullám alatt az elhunytak egyharmada került ki ebből a korosztályból.

Akikre különösen oda kell figyelni

Szakértők szerint nem meglepő, hogy a mostani járványhullám áldozatai között ennyi az oltott idős ember: minél magasabb ugyanis a fertőzöttek száma, annál több lehet közöttük az oltott - ahogy az elhunytak között is. És a veszélyeztetett csoportokba tartozók a legvédtelenebbek. Ez azonban - mint arra felhívják a figyelmet - nem azt bizonyítja, hogy az oltások nem elég hatékonyak, vagy feleslegesek. Inkább arra világít rá, hogy a fertőzésveszély szempontjából nagyobb kockázatnak kitett emberek számára fontos az emlékeztető oltás beadása, illetve járványhullámok idején az óvintézkedések - maszkviselés, távolságtartás - betartása. Amint arra a Washington Post kitért: az omikronhullámban elhunytak többsége ugyan oltott volt, de emlékeztető dózist már nem kapott.

"A védőoltás továbbra is a legfontosabb eszköz, amivel a járvány ellen védekezhetünk" - idézte a lap Erica Pan kaliforniai állami járványügyi szakértőt, aki elmondta: becslések szerint a vakcinák továbbra is 85 százalékos hatékonysággal képesek megelőzni a halálozást. Ennek ellenére - mivel a hatékonyságuk nem 100 százalék - továbbra is figyelni kell a fertőzésre utaló tünetek megjelenését, mert a korai felismerés és az időben elkezdett kezelés kulcsfontosságú.

Egy szomorú eset, és ami mögötte van

A Washington Post több, veszélyeztetett csoportba tartozó koronavírusos beteg tragikusan végződő történetét is megosztotta. Egyikük a 84 éves Wayne Perkey egykori legendás rádiós műsorvezető, akinél február elején jelentkeztek az első, megfázásos tünetek. A férfi annak ellenére nem teszteltette magát, hogy orvos lánya erre kérte. Októberben kapott emlékeztető oltást és betartotta az óvintézkedéseket: lelkiismeretesen viselte a maszkot zárt térben és minimálisra korlátozta a társas érintkezései számát. Perkey azt hitte, hogy a tüneteit megfázás vagy allergia váltotta ki. Végül mégiscsak kivizsgáltatta magát, és kiderült, hogy valóban elkapta a koronavírust. Nem hitte, hogy kórházi kezelésre lesz szüksége, még akkor sem, amikor a véroxigénszintje csökkenni kezdett. A kórházból rendszeresen posztolt, a hetedik napon például azt írta, hogy "ez az eddigi legrosszabb napja. A férfi végig bízott benne, hogyha be van oltva és betartja a járványügyi intézkedéseket, elkerülheti a súlyos megbetegedést.

De ahogy az a koronavírusos betegek esetében gyakran előfordul, a 84 éves Perkey állapota gyorsan romlott. Orvosként dolgozó lánya, Rebecca Booth gyanítja, hogy egy korábbi leukémiás megbetegedés állhat a háttérben, az nehezítette meg immunrendszere számára a vírus elleni küzdelmet. A férfi március 6-án hunyt el.

Szakemberek szerint az omikron variáns okozta járványhullám alatt kórházba kerülők nagy része más betegséggel is küzd, ami esetükben gyengíti a védőoltások kialakította immunvédelmet. Ahogy arról korábban írtunk, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az omikron és alvariánsai a krónikus betegséggel élőknél - például az asztmásoknál, a cukorbetegeknél vagy a szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdőknél -, az állapotos nőknél, a rákos betegeknél és az immunszupresszív kezelésben részesülőknél súlyos állapotot idézhetnek elő. Még akkor is, ha az érintettek teljesen be vannak oltva.