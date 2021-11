Komoly érvvel kampányol az oltás mellett az orvosi kamara

Rövid, de annál hatásosabb poszttal buzdított az oltás felvételére a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a Facebookon. A bejegyzés a koronavírusban egy hét alatt elhunyt emberek számát veti össze a közúti balesetben elhunytakéval. Az összehasonlítás jól szemlélteti, mekkora veszélyt is jelent a vírus a társadalomra, a kamara ezért mindenkinek azt javasolja, hogy kérje az itthon is elérhető vakcinák egyikét, illetve húzzon maszkot.

Az oltás és a maszkviselés fontosságára hívta fel a figyelmet a kamara. Forrás: MOK

A maszkhasználat fontosságát hangsúlyozta néhány hete a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) is. Mint írták, a legfontosabb védelmet az oltás biztosítja, amelynek felvételét továbbra is erőteljesen ösztönözni kell. Ugyanakkor a szakemberek előrejelzései szerint az orrot és szájat eltakaró maszk használatával is több ezer emberi életet lehet megmenteni Magyarországon a negyedik hullám alatt.

A tegnapi nap során 8434 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon és elhunyt 98 beteg. Részleteket az alábbi cikkünkben olvashat.