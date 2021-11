Koronavírus: csaknem 8500 új fertőzött

A tegnapi nap során 8434 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 923 020-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 619 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 78 025-ra emelkedett. 4830 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen.

Oltási akcióhetet hirdetnek

A beoltottak száma 5 981 915 fő, közülük 5 760 912 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 431 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22-28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, azon a héten az oltatlanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni - olvasható a közleményben.

Az oltási akcióhét során az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. További részleteket az alábbi oldalon olvashatunk.