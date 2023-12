Az év vége sok munkavállaló számára egyet jelent a céges karácsonyi rendezvényekkel és szilveszteri bulikkal, az alkoholmámoros, jókedvű évzáró partik azonban gyakran nem várt következményekkel járnak. Dr. Karászi Viktóriával, az Infektológiai Központ nemigyógyász, bőrgyógyász szakorvosával az alkoholfogyasztás és az STI-kockázat kapcsolatáról beszélgettünk a közelgő ünnepek kapcsán.

A céges rendezvények kellemetlen következményei

Egy irodai dolgozók körében végzett felmérés szerint az Egyesült Királyságban minden ötödik megkérdezett létesített már szexuális kapcsolatot egy kollégájával a céges karácsonyi partin. Tízből egy válaszadó pedig el is kapott valamilyen szexuális fertőzést az egyéjszakás kalandot követően. A Censuswide piackutató 2000 fős felméréséből arra is fény derült, hogy a kellemetlen következmények ellenére, a férfiaknak mindössze 14, míg a nők 6 százaléka tervezi azt, hogy az ünnepek alatt óvszert tart magánál, hogy mérsékelje az STI kockázatát. Pedig a statisztikai adatok tanúbizonysága szerint a szexuális úton terjedő fertőzések száma soha nem látott mértékben emelkedett az elmúlt években, és ezek közül is kiemelkedő a chlamydia, a gonorrhoea és a szifiliszes megbetegedések száma – ismerteti dr. Karászi Viktória.

Az alkohol meggondolatlanabbá tesz a szexuális életben is

"Kutatások szerint egy kevéske alkoholnak vágyfokozó hatása lehet: szexibbnek, magabiztosabbnak és lazábbnak érezzük magunkat, és másokat is vonzóbbnak találunk. A túlzott alkoholfogyasztás azonban a gátlásokat feloldva elhomályosítja az ítélőképességet, és akár meggondolatlan szexuális kapcsolatba is sodorhat bennünket. Az egyéjszakás kalandok pedig a nem kívánt terhesség mellett növelhetik a szexuális fertőzések kockázatát is. Egy 2016-os tanulmány szerint az alkoholfogyasztás fokozott szexuális kockázatvállalással jár, a férfiak pedig nagyobb valószínűséggel vesznek részt védekezés nélküli szexben alkoholos befolyásoltság alatt" – mondja dr. Karászi Viktória, aki hozzáteszi, hogy ebben az esetben is csak az óvszerhasználat jelenthet védelmet a nem kívánt fertőzések ellen. Ez azért különösen fontos, mert az STI-k jelentős hatással lehetnek saját magunk és szexuális partnerünk egészségére is. A nemi úton terjedő fertőzések megfelelő kezelés nélkül maradandó egészségkárosodáshoz vezethetnek, ráadásul a fertőzéseket sok esetben tünetmentesen is hordozhatjuk, ezért tudtunkon kívül terjeszthetjük is őket.

Kellemetlen következményei lehetnek a céges buliknak. Fotó: Getty Images

Milyen tüneteket okozhat egy meggondolatlan szexuális kapcsolat?

A tünetek jellege az adott betegségtől függ, az alábbi panaszok esetén azonban felmerülhet az STI lehetősége:

Szokatlan vagy kellemetlen szagú váladék a péniszből, a hüvelyből vagy a végbélnyílásból;

Sebek, hólyagok, kiütések, szemölcsök a nemi szerveken vagy környékükön;



Fájdalmas, égő érzés vizeletürítéskor;



Alhasi fájdalom;



Fájdalom vagy vérzés szexuális együttlét közben;



Hüvelyi viszketés vagy irritáció;



Pecsételő vérzés.



Ne kockáztass, kérj STI-vizsgálatot!

"Ha valaki alkalmi szexuális kapcsolatot létesített, még akkor is menjen el STI-szűrésre, ha nem tapasztal fertőzésre utaló tüneteket! Minél tovább hagyja kezeletlenül az STI-t, annál valószínűbb, hogy az hosszú távú, tartós károsodást okoz a szervezetben" – hangsúlyozza Karászi doktornő, aki egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy egy beigazolódott fertőzés esetén szexuális partnerünket is figyelmeztetnünk kell arra, hogy teszteltesse magát, és a lehető leghamarabb megkaphassa a szükséges kezelést.