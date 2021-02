Kinek kell karanténba vonulnia az oltás után?

Az amerikai járványügyi központ néhány napja frissítette útmutatását. Eszerint a "teljesen beoltottaknak" nem kell karanténba vonulniuk, ha koronavírus-fertőzésnek vannak kitéve, mert például beteggel érintkeztek. A "teljesen beoltott" azt jelenti, hogy az utóbbi három hónapban kapták meg valamelyik koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát, vagy az egyetlen dózist valamelyik egyadagos oltásból, és az utolsó oltás után eltelt legalább két hét, és nincsenek tüneteik - írja a részleteket ismertetve a health.com.

A védettség megszerzése két részoltás esetén több mint egy hónapig tart. Fotó: Getty Images

Túl a karanténon

A karantén - vagyis a másoktól való 14 napos teljes elszigetelődés - jellemzően azoknak ajánlott, akik közvetlenül voltak kitéve a koronavírus-fertőzésnek. Eleinte minden expozíciónak kitett emberre ez vonatkozott, kivéve azokat, akik az előző három hónapban átestek a SARS-CoV-2-fertőzésen és nem jelentkeztek tüneteik.

A CDC szerint még mindig "nagy a bizonytalanság akörül, hogy a beoltott emberek milyen valószínűséggel adhatják át a vírust másoknak. Ugyanakkor hozzáteszik: az már kiderült, hogy a védőoltások megakadályozzák a súlyos tünetekkel járó koronavírus-fertőzést, és az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a tünetekkel küzdő embereknek nagyobb szerepük van a vírus terjesztésében, mint tünetmentes társaiknak.

h i r d e t é s

Jó pár országban a koronavírus elleni vakcinát megkapók egy része már a 2. részoltáson is túl van. Friss adatokból kiderült, hogy Amerikában mennyivel több embernél okozott tüneteket a második dózis, mint az első. Részletek!

Amesh A. Adalja, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető tudósa az izraeli egészségmegőrző szervezetek (HMO) oltási adataira hivatkozva elmondta: az eddig oltottak körében rendkívül alacsony a fertőzöttek száma. 715 ezer emberből csak 317-en (0,04 százaléknyian) fertőződtek meg egy héttel azután, hogy megkapták a Pfizer-vakcina második dózisát is. (Ez az az időszak, amikor kialakul a fokozott immunvédelem.) Izraelben gőzerővel zajlik a lakosság oltása, ahogy arról a HáziPatika.com is írt, február elejéig a lakosság fele legalább az első részoltáson túl volt, a 60 év felettiek 80 százaléka pedig már a második adag vakcinát is megkapta.

Mit tudnak Izraelben?

Izrael legnagyobb koronavírus-teszteléssel foglalkozó központjában a kutatók megfigyelték, hogy az oltáson már átesett, koronavírussal mégis megfertőződött emberek szervezetében lévő vírusmennyiség jelentősen csökkent. Ami arra utal, hogy még ha ki is vannak téve a vírusfertőzés veszélyének, ritkábban fertőznek meg másokat. "Ezek az adatok azt mutatják, hogy az oltottak valószínűleg nem terjesztik a vírust" - emelte ki Adalja.

A CDC iránymutatása idővel valószínűleg még részletesebb lesz, mivel világszerte egyre több oltási adat válik elérhetővé. Bár a mostani frissítés szerint az említett feltételeknek megfelelő oltottak kibekkelhetik a karantént, ha fertőzésveszélynek vannak kitéve, ajánlott betartaniuk az összes többi óvintézkedést - mások maximális védelme érdekében -, beleértve a maszkviselést, a társadalmi távolságtartást, a gyakori kézmosást és a zárt, rosszul szellőző, zsúfolt terek kerülését.