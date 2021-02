Koronavírus: a háziorvos döntheti el, kit lehet beoltani

"Fontos, hogy az időseket beoltsák COVID-19 ellen" - nyilatkozta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Részletek itt.

A háziorvosok már korábban megkapták a praxisukban eddig regisztráltak listáját, melynek elején az életkoruk és egészségi állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek vannak, velük kell kezdeni a koronavírus-elleni oltást - olvasható az ATV honlapján. Az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről is a háziorvostól kell várni az értesítést. Mint írják, a háziorvosoknak 6 embert kell kiválasztaniuk a listáról, akiket kórházi oltóponton fognak beoltani hétfőig, ide a család vagy orvos által rendelt betegszállító segítségével érkezhetnek az idősek. Ezen felül a héten 1080 háziorvos egy-egy ampulla Moderna-vakcinát is kap, amellyel 10-10 embert olthatnak be a rendelőjükben vagy akár az oltásra jogosult otthonában. Ezzel összesen kb. 30 ezer regisztrált idős ember kapja meg a védettséget.

Fontos az előzetes vizsgálat

Az érintetteket arra kérik, hogy az oltásra vigyék magukkal személyazonosító iratukat, taj-kártyájukat, valamint a kinyomtatott beleegyező nyilatkozatot, és lehetőleg írják össze előre, milyen gyógyszereket szednek, illetve milyen krónikus betegséggel küzdenek. Az oltást megelőzően a háziorvos megvizsgálja az időseket, és ez alapján ő dönti el azt, hogy be lehet-e adni a vakcinát. Lázas akut megbetegedés vagy az oltóanyag összetevőjével szembeni érzékenység esetén például nem javallott az oltás beadatása, de az immungyengítő kezelésen átesettek esetében is az orvos jóváhagyására van szükség.

Az oltás beadatása után 15-30 percig megfigyelés alatt tartják az érintetteket, csak ezután engedik haza őket. Érdemes felkészülni rá, hogy az oltás után átmeneti reakciók (fejfájás,fájdalomés duzzanat az oltás helyén, hidegrázás, fáradtság, izomfájás) jelentkezhetnek, ám ezek pár nap után szövődmény nélkül megszűnnek. Kiemelték: az oltás nem okoz koronavírus-fertőzést, és minden esetben önkéntes, az időskorúaknak és/vagy krónikus betegséggel küzdőknek pedig különösen ajánlott a beadatása.

