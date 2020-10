Kiengedték Trumpot a kórházból

A fő amerikai televíziós csatornák élőben közvetítették, ahogyan Trump az előre jelzett időpontban, helyi idő szerint 18 óra 30 perckor az elnöki helikopterbe szállva távozik a bethesdai kórházból, ahová péntek este vitték be, miután koronavírustesztje pozitív lett és be is lázasodott. A koronavírusos Trump korábban a Twitteren azt állította, hogy nagyszerűen érzi magát, "jobban, mint húsz éve". Egyúttal azt írta: "Ne féljetek a COVID-tól! Ne hagyjátok, hogy az uralja életeteket!" Az új típusú koronavírus eddig már több mint 210 ezer amerikai halálát okozta.

Trump visszatért, és azonnal el is felejtette a maszkviselés fontosságát.

Jól van, de még gyógyszert szed

Az elnököt kezelő orvoscsoport tájékoztatása szerint Trump jól van, de továbbra is gyógyszereket kap - a többi közt az ötödik adag Remdesivirt kedden. Ezek viszont nem igényelnek kórházi kezelést. Az elnök szív- és tüdővizsgálata, vérnyomása és vérképe is jó eredményeket mutat, de nincs még túl minden veszélyen - figyelmeztetett Sean Conley, a Fehér Ház orvosa. "Óvatosan optimisták vagyunk" - fogalmazott. A first lady, Melania Trump - aki szintén elkapta a koronavírus-fertőzést - hétfő este a Twitteren tudatta, hogy jól van, otthon pihen.

Fertőzött lett a Fehér Ház szóvivője is

Közben azonban kiderült, hogy COVID-19-cel diagnosztizálták a washingtoni Fehér Ház szóvivőjét, Kayleigh McEnanyt is. Elmondása szerint csütörtök óta naponta elvégezték rajta a vírustesztet, amely hétfőn reggel pozitív lett. Közölte azt is, hogy tünetmentes és karanténba vonul. A szóvivőnő - aki a Fehér Ház több munkatársához hasonlóan nem hordott szájmaszkot - vasárnap többször is tartott sajtótájékoztatót. Azt egyelőre nem jelezték, hogy a fehér házi tudósítók közül bárki megfertőződött volna.

