Kórházban kezelik a koronavírusos Donald Trumpot

Az elnök az enyhe lefolyású COVID-19 kezelésére alkalmas Remdesivirt kapja, oxigénre nincs szüksége. "Örömmel tudatom, hogy az elnök jól van" - fogalmazott Sean Conley, Trump orvosa. Az orvos egyébként egy korábbi közleményében - amelyet azelőtt adott ki, hogy Trumpot kórházba vitték volna - azt közölte, hogy poliklonálisantitest-készítményt, cinket, D-vitamint, aszpirint és két másik szert adagoltak Trumpnak. Trump a kórházba indulás előtt a Twitteren rövid videót tett közzé, amelyben bejelentette, hogy kórházba megy, éjjel pedig azt írta, "minden jól megy, azt hiszem".

Megfertőződött az amerikai elnök, egyelőre jól van. Fotó: Getty Images

Fertőzöttek az elnök körül

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, pénteken derült ki, hogy az amerikai elnök és felesége is megfertőződött az új típusú koronavírussal. Ezt maga Donald Trump jelentette be a Twitteren. Az elnököt egyébként ezért tesztelték, mert csütörtökön az egyik közeli munkatársáról, Hope Hicksről is kiderült, hogy koronavírusos. A tanácsadó a héten többször is együtt utazott Trumppal az elnöki magángépen.

Péntek este azt is bejelentették, hogy azonosították a koronavírus-fertőzést Kellyanne Conwaynél, az elnök volt főtanácsadójánál, és Thom Tillis észak-karolinai republikánus szenátornál is. Mindketten jelen voltak a Fehér Ház Rózsakertjében, amikor Trump bejelentette Amy Coney Barrett alkotmánybírói jelölését.

